聽新聞
test
0:00 / 0:00

南橫今復通 甲仙餐飲業期待人潮

聯合報／ 記者蔡世偉尤聰光／連線報導
南橫公路中斷3個多月後，公路總局搶修完工，今恢復開放通車。圖／關山工務段提供
南橫公路中斷3個多月後，公路總局搶修完工，今恢復開放通車。圖／關山工務段提供

南橫公路自今年7月底受杜蘇芮颱風侵襲影響再次中斷，公路局積極搶修，今終於將再次通車，消息傳來，高雄甲仙、六龜的餐飲、溫泉業者莫不欣喜若狂，期待觀光重現榮景。

公路局指出，南橫公路台20線臨105線38.8公里至39.2公里，台東端舊雪峰橋路段因7月底杜蘇芮颱風挾帶豪雨造成地基流失300公尺，埡口平台至向陽道路全面中斷。南區養護工程分局關山段長林進芳說，工程搶修困難，又再次經歷卡努、蘇拉、海葵及小犬等颱風接連來襲，山區降雨影響施工，10月後山區易起霧，若有落石不易察覺，施工危險度上升，施工天數比預期來得少，但他們克服困難，提前完工恢復通車。

南橫全線搶通，高雄甲仙餐飲業者很開心，期待開通後的人潮。知名糕餅業者說，感謝工程人員辛苦的完成任務，祈禱南橫別再斷了。

公路局提醒，雪峰橋便道修復作業並開放通行，即埡口至向陽自今上午7時起恢復一般管制通行，屆時東西兩端梅山口至向陽路段開放時間為上午7時至14時進入，車輛須於17時離開管制路段，17時後淨空，每周二及周四不開放，呼籲用路人上山前務必評估氣候狀況，遵守管制規定。

杜蘇芮颱風 南橫 向陽

延伸閱讀

南橫明天全線重新開通 甲仙觀光迎曙光業者祈禱別再斷

中斷3個多月 南橫公路雪峰橋路段明恢復通車！

南市登革熱破2萬例 全球暖化增添防疫困難度

花蓮高寮、崙天便橋損毀封閉 縣府補貼稻穀運費

相關新聞

南橫今復通 甲仙餐飲業期待人潮

南橫公路自今年7月底受杜蘇芮颱風侵襲影響再次中斷，公路局積極搶修，今終於將再次通車，消息傳來，高雄甲仙、六龜的餐飲、溫泉...

好市多高雄店將遷 擬設加油站惹議

高雄好市多「高雄店」將自中華路遷至特貿七80期重劃區，議員湯詠瑜昨就法令、環保等層面反對賣場兼營加油站。她主張高雄亞灣區...

陳揆視察南迴拓寬 拚2028年通車

台9線南迴公路是連繫屏東、台東和西部走廊交通幹道，公路局拓寬工程從2019年12月起陸續完工通車，「最後一哩路」的屏縣獅...

屏東「粉紅世界」 點燈迎耶誕

「屏東聖誕節」邁入第7年，縣長周春米昨晚點燈，今年以「粉紅世界」為主題，12組巨型燈飾妝點百年屏東公園至明年1月1日，椰...

老人慰助金擬改發酒 金門議長：別貿然實施

金門縣政府在定期會提案擬從明年起，65歲以上的老人慰助金，改發酒或在地消費券，引起金門縣議長洪允典在總質詢時指出，縣府應...

眷村歷史場域化身舞台「家有囍事」 屏東遺構公園首演

屏東遺構公園今晚格外喜氣，屏東縣政府邀請資深製作人王偉忠監製的眷村沉浸舞台劇「家有囍事」熱鬧上演，文化部次長李靜慧、文資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。