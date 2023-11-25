南橫今復通 甲仙餐飲業期待人潮

南橫公路自今年7月底受杜蘇芮颱風侵襲影響再次中斷，公路局積極搶修，今終於將再次通車，消息傳來，高雄甲仙、六龜的餐飲、溫泉業者莫不欣喜若狂，期待觀光重現榮景。

公路局指出，南橫公路台20線臨105線38.8公里至39.2公里，台東端舊雪峰橋路段因7月底杜蘇芮颱風挾帶豪雨造成地基流失300公尺，埡口平台至向陽道路全面中斷。南區養護工程分局關山段長林進芳說，工程搶修困難，又再次經歷卡努、蘇拉、海葵及小犬等颱風接連來襲，山區降雨影響施工，10月後山區易起霧，若有落石不易察覺，施工危險度上升，施工天數比預期來得少，但他們克服困難，提前完工恢復通車。

南橫全線搶通，高雄甲仙餐飲業者很開心，期待開通後的人潮。知名糕餅業者說，感謝工程人員辛苦的完成任務，祈禱南橫別再斷了。

公路局提醒，雪峰橋便道修復作業並開放通行，即埡口至向陽自今上午7時起恢復一般管制通行，屆時東西兩端梅山口至向陽路段開放時間為上午7時至14時進入，車輛須於17時離開管制路段，17時後淨空，每周二及周四不開放，呼籲用路人上山前務必評估氣候狀況，遵守管制規定。