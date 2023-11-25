好市多高雄店將遷 擬設加油站惹議

高雄好市多「高雄店」將自中華路遷至特貿七80期重劃區，議員湯詠瑜昨就法令、環保等層面反對賣場兼營加油站。她主張高雄亞灣區應帶頭闢為「淨零示範區」，但好市多搬遷預定地規畫零售業與加油站並存，當地鄰近軟科及輕軌，有上下班、輸運人潮，賣場卻不願闢建交通動線，已遭軟科業者質疑「以鄰為壑」，交通黑暗期將到臨，昨高軟管委會區權會臨時會砲聲隆隆。

好市多表示，會持續提供會員更優質的服務及消費環境為宗旨，尋闢店址及開發上，會配合政府各機關單位依法辦理。

1997年創設美商好市多位在高雄中華路賣場是全台「起家厝」，租約到期將遷至東南水泥標得高雄80期重劃區，位在高軟南側，地主為東南水泥，去年與旺米樂公司合組「東南米樂國際公司」分A、B兩區開發，A區引入美商好市多，附設加油站，B區規畫店面及立體停車場，預計招連鎖品牌。

議員湯詠瑜昨總質詢指，高雄倡議淨零碳排，亞灣區應帶頭做淨零示範區，但據知好市多將落腳特貿七A區，從法制面來看，2005年都市計畫設計基準已載明周邊現有加油站「足敷需求」，不許再設。從汙染碳排及交通經濟來看，高雄轉型綠色城市，更不該引進加油站之類相對汙染產業，再者好市多新址鄰近軟科及輕軌，交通勢必衝擊。

都發局長吳文彥解釋，原有特倉區當時考量物流有加油站需求，但後續情勢變遷，原來特貿區是能以零售業對接商業登記項目，才允加油站興設。

高軟管委會昨就好市多可能帶來交通衝擊開會，一家企業主說，政府招商說得動聽，把高軟打造接軌國際、數位產業基地，如今引進大賣場、蓋加油站，東南米樂也要建商場，如不解決，新增空氣汙染，對照落腳高軟園區台灣碳權交易所，將無比諷刺。