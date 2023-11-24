「屏東聖誕節」12組巨型燈飾今晚點燈 打造粉紅泡泡夢幻世界

每年吸引萬人的「屏東聖誕節」今晚盛大開幕，今年以「粉紅世界」為主題，打造12組繽紛燈飾，主燈「造夢廠」高12公尺，椰林大道上造雪機讓南國下起冬雪，縣長周春米與美國在台協會高雄分處長張子霖、屏東市長周佳琪、各議員、市民代表等共同點燈，讓百年的屏東公園沉浸在奇幻浪漫氛圍中，現場民眾直喊「好漂亮！」

周春米表示，「屏東聖誕節」自2017年起每年舉辦，歷年主題吸引上萬名遊客到場，今年將屏東公園打造成一個充滿粉紅泡泡的夢幻世界，有巨型粉紅耶誕樹、主燈「造夢廠」上方的禮物盒跟熊熊廠長會隨著音樂動起來，體育館的牆面更設計光雕秀，燈飾從11月24日展到至明年1月1日。

她說，椰林大道的下雪活動於每周六、日及國定假日，晚上6點至10點的每整點登場，耶誕老人與打扮成雪人、麋鹿的朋友們，也會在燈區內隨機出現與民眾互動、發送糖果及拍攝限量拍立得等。

傳播處表示，今年有12座燈飾分布於屏東公園各處，包括造夢廠、雲端星夢、造夢大道、夢想之星、奇幻繪畫牆、夢幻星河、床邊故事、許願池、甜蜜通道、小小花園、PINGTUNG、Pink World迎賓大道等，並有3區燈光展演，包含主燈秀「造夢廠」自晚上6點開始第1場，每30分鐘演出1次，還有在田徑場大樓廣場的「奇幻繪畫牆」，每5分鐘展演1次，以及空中繪本「床邊故事」，每10分鐘展演1次。

傳播處指出，今年首次與虛擬實況主團隊「春魚創意」合作，邀請人氣偶像「厄倫蒂兒」擔當「屏東聖誕節虛擬大使」共同行銷，將會以5G直播與粉絲們見面，介紹粉紅耶誕燈飾，另規畫外型可愛的耶誕販賣屋，販售各種暖心的商品，及「屏東聖誕節」限定的歡樂拍貼機，還備有發光胸章及耶誕小夜燈等耶誕小物，民眾可到服務台兌換及加購，一起感受粉紅旋風襲捲屏東。

另於12月22日至24日在屏東公園田徑場前廣場舉辦耶誕市集村，現場有街頭表演，販售特色風格餐飲、異國元素及文創商品，「2022屏東十大伴手禮」獲選商家也會到場擺攤，陪伴民眾一同歡度的耶誕節。