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高雄市議長議員送愛到原鄉 助原鄉學童周周喝鮮乳

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
那瑪夏民生國小學生以獻唱感謝社會各界的愛心。記者蔡世偉／攝影
那瑪夏民生國小學生以獻唱感謝社會各界的愛心。記者蔡世偉／攝影

高雄市議長康裕成與市議員陳幸富、高忠德、范織欽關心原住民學童營養攝取，媒合民間團體及個人捐助善款，讓原住民區及巴楠花部落國中小等10所學校國小及幼兒園學童每週皆能飲用鮮乳。今天在那瑪夏區民生國小、桃源區建山國小與茂林區多納國小舉辦捐贈活動。

高雄市議會議長康裕成今天與3位原住民議員陳幸富、高忠德及范織欽，前往那瑪夏區民生國小、桃源區建山國小與茂林區多納國小，共同送愛到原鄉，讓450多名原民學子喝到營養又暖心的鮮奶，教育局則由吳文靜副局長代表表達感謝。

捐贈活動上，原住民學生獻唱感謝社會各界的愛心，也致贈手寫卡片與代表部落文化的傳情小米束和蘊含帶來祝福的貓頭鷹手編吊飾予議長、議員。

吳文靜副局長感謝康裕成議長與議員熱心媒合，以及來自民間企業的響應與善心人士的贊助，讓身處原鄉的孩子在成長過程中，得到更多的營養與照顧，教育局將持續充實原鄉學校的教學資源，讓學生獲得健康與更好的學習環境。

高雄市議會議長康裕成領原民議員送愛到原民小學。記者蔡世偉／攝影
高雄市議會議長康裕成領原民議員送愛到原民小學。記者蔡世偉／攝影

議員 原住民 康裕成 高雄市

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