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希恩之家失依兒入新厝 增設諮詢安置懷孕移工項目

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
希恩之家新院舍啟用，將可收容最多24名失依兒。記者蔡世偉／攝影
希恩之家新院舍啟用，將可收容最多24名失依兒。記者蔡世偉／攝影

過去著重在照顧安置失依孩童的「希恩之家」今天新院舍啟用，未來除了可以照顧24位弱勢孩童外，更與勞工局合作成立「外國人生育諮詢及安置服務中心」，協助移工在台懷孕生子、產後照顧問題。

從保護未婚媽媽「中途家園」做起的高雄「希恩之家」，2007年正式成立，協助過60位危機懷孕婦女得到庇護，並於2012年立案為0到2歲的幼兒安置機構後，幫助超過150 位失依孩童重獲新生。因為舊址房屋老舊，強降雨讓屋內5間房間及牆壁滲水，因此對外籌募資金，歷經3年建設，新屋舍終於在今日啟用。

希恩之家位在高雄燕巢新院舍為南台灣第一座提供跨國界的婦嬰綜合福利大樓，未來除了提供24床給0-6歲失依嬰幼兒安置照顧外，並接受高雄市勞工局委託，為移工懷孕婦女提供諮詢與 8 組母嬰安置場域。希恩之家未來除了是安置機構，也規劃成為時段式的早療據點，為當地社區有需要的家庭服務。

希恩之家鐘淑美主任表示，隨著服務的孩子人數增加，機構的人力也開始出現短缺，期待更多有心投入社福工作的民眾熱情加入，一起成為危機婦嬰的避風港、為新生命的誕生重新恢復盼望，找回家的力量。

希恩之家受勞工局委託，設立外國人生育諮詢及安置服務中心服務在台移工。記者蔡世偉／攝影
希恩之家受勞工局委託，設立外國人生育諮詢及安置服務中心服務在台移工。記者蔡世偉／攝影
希恩之家寬敞舒適的環境，未來還會成為時段式的早療據點，服務當地社區有需要的家庭。記者蔡世偉／攝影
希恩之家寬敞舒適的環境，未來還會成為時段式的早療據點，服務當地社區有需要的家庭。記者蔡世偉／攝影

懷孕 勞工局 移工

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