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大港盃咖啡嘉年華開鑼 冠軍獨得165萬元烘豆機

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
大港盃國際咖啡烘培大賽吸引超過400名國內外選手報名，最後篩選出80位參賽者，冠軍可獲得價值165萬的世界級咖啡烘焙大賽指定機。記者劉學聖／攝影
大港盃國際咖啡烘培大賽吸引超過400名國內外選手報名，最後篩選出80位參賽者，冠軍可獲得價值165萬的世界級咖啡烘焙大賽指定機。記者劉學聖／攝影

台灣民眾愛喝咖啡，同時也是全球咖啡館密度最高的地區，台灣各地就有超過3000多家咖啡館，也造就許多咖啡職人鑽研各項沖煮技術。2023「大港盃咖啡國際交流賽暨嘉年華」明、後兩天將在高雄舊左營國中公園登場，其中讓專業達人期待的咖啡烘培大賽吸引超過400名國內外選手報名，最後篩選出80位參賽者，冠軍可獲得價值165萬的世界級咖啡烘焙大賽指定機，現場還有50攤咖啡、餐飲市集，多家高雄咖啡館在現場沖煮咖啡，免費請民眾「咖啡喝到飽」。

主辦這項活動的高雄市咖啡茶品推廣協會自2014年起，號召在地咖啡烘焙業者舉辦「大港盃咖啡國際交流賽暨嘉年華」，今年來到第5屆，理事長黃俊豪也是高雄著名「力諾咖啡」的經營者，他強調這是對咖啡烘培的執著的情懷，希望透過專業的國際賽事，讓高雄擁有一個世界級的咖啡比賽，這項賽事自開辦以來，每屆都吸引業內人士踴躍報名，今年吸引海內外超過400位選手報名，最終抽籤選出80位參賽者，獎品總值直逼270萬，冠軍更可獲得價值165萬的世界級咖啡烘焙大賽指定機。

今年活動更由華人圈唯一榮獲 WCRC 世界烘豆大賽的賴育權，領軍 10 位國際級頂尖達人赴會舉辦論壇，場內有咖啡好手交流競賽，場外更熱鬧，今年邀請來自比利時的潮流派畫家，現場繪製5米巨幅的噴畫作品，繪畫主題與咖啡元素結合，現場不定時還會舉辦摸彩抽獎活動，有機會帶走多項豐富好禮，歡迎所有民眾一起來喝咖啡、拿獎品。

大港盃國際咖啡烘培大賽吸引超過400名國內外選手報名，最後篩選出80位參賽者，冠軍可獲得價值165萬的世界級咖啡烘焙大賽指定機。記者劉學聖／攝影
大港盃國際咖啡烘培大賽吸引超過400名國內外選手報名，最後篩選出80位參賽者，冠軍可獲得價值165萬的世界級咖啡烘焙大賽指定機。記者劉學聖／攝影
大港盃國際咖啡烘培大賽吸引超過400名國內外選手報名，最後篩選出80位參賽者，冠軍可獲得價值165萬的世界級咖啡烘焙大賽指定機。記者劉學聖／攝影
大港盃國際咖啡烘培大賽吸引超過400名國內外選手報名，最後篩選出80位參賽者，冠軍可獲得價值165萬的世界級咖啡烘焙大賽指定機。記者劉學聖／攝影
大港盃國際咖啡烘培大賽吸引超過400名國內外選手報名，最後篩選出80位參賽者，冠軍可獲得價值165萬的世界級咖啡烘焙大賽指定機。記者劉學聖／攝影
大港盃國際咖啡烘培大賽吸引超過400名國內外選手報名，最後篩選出80位參賽者，冠軍可獲得價值165萬的世界級咖啡烘焙大賽指定機。記者劉學聖／攝影
2023「大港盃咖啡國際交流賽暨嘉年華」明、後兩天將在高雄舊左營國中公園登場，邀請民眾到現場品嘗美味咖啡。記者劉學聖／攝影
2023「大港盃咖啡國際交流賽暨嘉年華」明、後兩天將在高雄舊左營國中公園登場，邀請民眾到現場品嘗美味咖啡。記者劉學聖／攝影
高雄市咖啡茶品推廣協會理事長黃俊豪主辦大港盃咖啡國際交流賽，希望讓世界看到台灣。記者劉學聖／攝影
高雄市咖啡茶品推廣協會理事長黃俊豪主辦大港盃咖啡國際交流賽，希望讓世界看到台灣。記者劉學聖／攝影

咖啡館 烘焙 畫作

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