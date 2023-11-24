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強力執法！金門縣府聯合海巡 清除71件越界非法佈網

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣水試所試驗船金門護漁號與金門海巡隊安排勤務，執行清除海上非法佈網作業，成果豐碩 。圖／金門縣水產試驗所提供
金門縣水試所試驗船金門護漁號與金門海巡隊安排勤務，執行清除海上非法佈網作業，成果豐碩 。圖／金門縣水產試驗所提供

最近在金門的貴山、大二膽島一帶，傳出有大陸漁民違法入侵我方水域海域佈設大型定置網，嚴重影響在地漁民生計，並破壞該海域之海洋漁業資源。金門縣水試所與海巡署金門海巡隊於昨日在烈嶼沿海貴山、大二膽海域執行越界漁網具清除作業，共清除大型定置網12組、鐵錨11支、流刺網3件、蟹籠45組，盼能嚇阻大陸漁民越界佈設漁網具，維護金門的海洋漁業資源。

金門縣政府近日接獲烈嶼漁民多起通報，縣府聯合所轄金門縣水產試驗所，由縣水試所試驗船金門護漁號與金門海巡隊安排勤務，共同組成漁業巡護小組，執行清除海上非法佈網作業，加強掃蕩烈嶼、大二膽、檳榔嶼、貴山周邊海域的過界漁網具。

金門護漁號本月於禁限制漁區、保護區執行漁業巡護6航次，並於3日、6日、23日於金門海巡隊戒護下共計清除大型定置網12組、鐵錨11支、流刺網3件、蟹籠45組，後續將交由金門縣漁會進行後段分類回收處理。

金門縣水試所長楊文璽表示，今年於金廈海域進行兩岸復育放流，水試所更增加放流魚苗數量及種類，加強海域資源復育，希望兩岸漁民避免於放流處之鄰近海域，進行高強度捕撈，讓魚苗能有成長的時空間，使復育放流能如存款投資利息，形成外溢效應。

近日議員王國代也在議會總質詢關切洋山灣海域過界漁網的議題，盼縣府能夠積極掃蕩，縣府也表示，若民眾有發現此情形，可透過縣民「1999」或海巡署「118」免費報案電話通報，縣府會聯合水試所及海巡單位持續掃蕩，不定期進行取締越界對岸漁船及過界漁具。

金門縣水試所試驗船金門護漁號與金門海巡隊安排勤務，共同組成漁業巡護小組，執行清除海上非法佈網作業。圖／金門縣水產試驗所提供
金門縣水試所試驗船金門護漁號與金門海巡隊安排勤務，共同組成漁業巡護小組，執行清除海上非法佈網作業。圖／金門縣水產試驗所提供
縣府聯合金門縣水產試驗所，由縣水試所試驗船金門護漁號與金門海巡隊安排勤務，共同組成漁業巡護小組，執行清除海上非法佈網作業。圖／金門縣水產試驗所提供
縣府聯合金門縣水產試驗所，由縣水試所試驗船金門護漁號與金門海巡隊安排勤務，共同組成漁業巡護小組，執行清除海上非法佈網作業。圖／金門縣水產試驗所提供

金門 海巡署 漁民 議員

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