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澎管處與縣府建構聯繫會報平台 推動觀光永續發展

中央社／ 澎湖縣24日電

觀光署澎湖國家風景區管理處與縣政府在澎湖觀光聯繫會報中，決定建構聯繫會報平台，共同落實推動觀光永續發展。

觀光署澎湖國家風景區管理處發布新聞指出，日前由澎管處長洪志光與澎湖副縣長林皆興共同主持觀光聯繫會報中，中央與地方達成共識，未來澎管處與縣府建構良好互動機制與平台，共同落實推動觀光永續發展。

澎湖觀光聯繫會報中，澎管處與縣府分別提出明年觀光活動，包括「台灣好行-澎湖空港快線」、GTS綠色旅行標章及澎湖海洋生態保護宣言、馬公桶盤嶼觀景涼亭及意象裝置、林投公園遊憩服務設施並修整鳳凰山步道、望安潭門港碼頭涼亭區入口意象等，透過平台共商達成共識，協助解決澎湖觀光發展面臨問題。

洪志光表示，澎管處與縣府定期的觀光聯繫會報，可凝聚雙方共識及整合資源，發揮事半功倍之效，共同落實推動觀光永續發展。

澎湖 國家風景區 觀光署

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