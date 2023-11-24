影／要求校長及家長會長到服務處聽講政績？許智傑：惡意抹黑

臉書粉絲專頁「Ｗetalk高雄」貼出照片爆料，指稱民進黨立委許智傑疑似以立委身分，要求校長及家長會長到服務處聽他宣揚政績。國民黨高雄市黨部今午召開記者會，呼籲政治黑手退出校園。許智傑表示，家長們認同他幫助學校，願意到他總部表達感謝跟認同跟支持，現在是民主時代，「有誰可逼迫家長會一定要來？」不要用惡意的抹黑來隨便扭曲別人。

Ｗetalk高雄貼出一張許智傑在服務處拿麥克風，對著鳳西國小家長會長陳耀文等人講話的照片，指稱「選民不忍了！教育人員也不忍了！」直接拿照片給本專爆料，說鳳山許智傑大立委上星期把幾位國中小校長、家長會長叫到服務處，聽他屁他的政績，要大家回去幫他宣傳。

Ｗetalk高雄表示，黨政軍退出校園曾經是民進黨的信念，然而執政以後，民進黨可以透過種種方式進入校園，比如上次黃捷的人形立牌就可以大喇喇地進入雄女，「這就是綠能你不能。」許大立委就更高竿了，他並沒有進入校園，而是把主管校園的人都請到了他的服務處，「這種權勢真的好威啊！」

國民黨高雄市黨部副主委童燕珍說，有網路粉專爆料民進黨立委許智傑，上星期把幾位國中小校長、家長會長叫到服務處聽他講述政績、幫他宣傳，這令人質疑，許智傑是不是用立委權勢壓迫校長及家長會長？

國民黨高雄市黨部發言人莊為傑表示，許智傑是不是知道自己最強對手趙天麟政治之路已經斷了，自己就是下一任高雄市長的熱門人選，所以不演了？莊為傑說，教育局面對疑似有民意代表要求校長及家長會長到服務處說教的行為，應該要出來保護這些校長及家長會長，讓他們免於受到民代的壓力，怎麼會讓校長及家長會長獨自承受壓力。

許智傑說，這幾年他為很多鳳山學校爭取經費，也感謝學校家長會自發性的來到我的服務處，對他表達感謝認同與支持，呼籲所有黨派的人要多花心思來幫助學校、關心學校，這才是學校之福、教育之福、學生之福。

鳳西國小家長會長陳耀文說，他看到粉專上的內容也是很錯愕，最近學校有很多建設與需求，承受不分黨派的民意代表支持，這次是自發性地前往許智傑委員那邊去做個拜訪，感謝長期以來對我們的照顧與支持。

陳耀文說，拜訪過程中跟許智傑委員很多良性互動，並沒有所謂的脅迫，現在這個社會沒有說什麼動員、脅迫的問題，「我們的善意被曲解，個人也覺得有些許遺憾！」