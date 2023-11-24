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金門縣政府將招募270名臨時工 首日報名就來434人

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府明年將提供270個按日計酬的臨時工名額，並於今日受理抽籤報名，首日報名超踴躍。圖／縣府提供
金門縣政府明年將提供270個按日計酬的臨時工名額，並於今日受理抽籤報名，首日報名超踴躍。圖／縣府提供

金門縣政府宣布明年將提供270個按日計酬的臨時工名額，並於今日受理抽籤報名，首日報名超踴躍，據統計首日報名人數計有434人報名，抽籤日期訂於12月5日假金門縣立體育場舉行，請有報名的民眾多加注意。

金門縣政府為緩解一般失業者及弱勢族群之經濟壓力，減少社會問題，社會處於今明兩天在金門就業中心2樓辦理「113年度短期臨時工報名作業」，提供270個按日計酬的臨時工名額，截至今天14時，報名人數計有434人報名，其中一般身分者有327人；特定身分者則有107人報名。

金門縣社會處長陳世保表示，陳福海縣長關心鄉親就業問題，此次的270名臨時工名額，以公開抽籤方式進用；一般身分之抽籤正取名額195名，特定身分之抽籤正取名額75名，均依各用人單位分配名額分別抽出，至於備取名額，大約為各用人單位分配名額的三分之一；有意登記報名短期臨時工者，請於明日中午14時前，至金門就業中心2樓報名。

社會處指出，今年的抽籤日期訂於12月5日假金門縣立體育場舉行，正取及備取名單，將由縣府於12月8日統一公布於金門日報、縣府及社會處網站；臨時工之進用期間自明年1月2日至12月31日止，每月工作日以22日為限，採按日計酬，不支固定薪，每日津貼950元，進用期間之臨時工與用人機關屬公法救助關係，非屬一般勞雇關係，不適用勞動基準法、就業保險法；另外，臨時工到工當日即應參加勞工保險及全民健康保險。

金門 陳福海 求職

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