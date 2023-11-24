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影／陳建仁視察南迴公路拓寬「最後一浬路」 指示2028年通車

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
台9線南迴公路拓寬改善工程「最後一浬路」的屏東獅子鄉雙流至新路段，行政院本月核定經費後，院長陳建仁今天南下視察進度，縣長周春米也當面建請加快3項重大交通建設進度。記者潘欣中／攝影
台9線南迴公路拓寬改善工程「最後一浬路」的屏東獅子鄉雙流至新路段，行政院本月核定經費後，院長陳建仁今天南下視察進度，縣長周春米也當面建請加快3項重大交通建設進度。記者潘欣中／攝影

台9線南迴公路是連繫屏東台東和西部走廊的交通幹道，公路局拓寬工程自2019年12月起陸續完工通車，「最後一浬路」的屏東獅子鄉雙流至新路段，行政院本月核定經費後，院長陳建仁今天南下視察並指示盡快在2028年通車；屏東縣長周春米也當面籲請縮短國道10延伸屏北、高屏第2快速道路和屏南快速道路的工程期程。

南迴公路由台東市至屏東縣枋山鄉楓港，銜接台1線，長100.7公里；為提供台東和屏東地區一條快速安全的路廊，公路局分段執行拓寬改善雙向四車道計畫，台東市至屏東獅子鄉草埔段在2019年12月通車，草埔隧道南口至草埔橋改善2020年6月完工，丹路外環道改善去年4月完工，草埔至雙流改善定明年1月完工，僅剩雙流至新路段。

公路局副局長林聰利說，獅子鄉雙流至新路段長7.2公里，是南迴公路拓寬的「最後一哩路」，今年3月已通過環評，行政院日前核定57.61億元工程經費，採兩段隧道截彎取直，完工後較過去縮短40分車程；陳建仁說，完工後將提供雙東間一條快速安全的運輸廊帶，促進產業及觀光發展，未來執行時須加強與當地鄉親溝通協調，理解鄉親需求。

縣長周春米藉著陳建仁視察南迴改工程機會，籲請縮短重大交通建設期程，她說，屏東南北狹長，完善的交通網路很重要，屏中高屏二快已進入二階環評與綜合規畫，連接高屏的台88交通量早已飽合，為分擔承載量及縮短往返時程，建請交通部能加快執行腳步，盼今年底前完成環評，以利進入後續細部設計與相關說明會。另屏北國道10號延伸至新威大橋第一工程已發包，將於年底動工，邀院長出席。

對於屏南居民爭取多年的屏南快速道路，她說，可行性評估報告已報交通部審查中，經縣府與各部會討論後已確定路廊，南迴公路3年前陸續拓寬後，往台東與屏東車潮增加，假日常造成台1線屏東枋山至枋寮段壅塞，用路人怨聲載道，有盡速施作的必要性，盼能於明年初就通過可行性評估。

台9線南迴公路拓寬改善工程「最後一浬路」的屏東獅子鄉雙流至新路段，行政院本月核定經費後，院長陳建仁今天南下視察進度，縣長周春米也當面建請加快3項重大交通建設進度。記者潘欣中／攝影
台9線南迴公路拓寬改善工程「最後一浬路」的屏東獅子鄉雙流至新路段，行政院本月核定經費後，院長陳建仁今天南下視察進度，縣長周春米也當面建請加快3項重大交通建設進度。記者潘欣中／攝影
台9線南迴公路拓寬改善工程「最後一浬路」的屏東獅子鄉雙流至新路段，行政院本月核定經費後，院長陳建仁今天南下視察進度，縣長周春米也當面建請加快3項重大交通建設進度。記者潘欣中／攝影
台9線南迴公路拓寬改善工程「最後一浬路」的屏東獅子鄉雙流至新路段，行政院本月核定經費後，院長陳建仁今天南下視察進度，縣長周春米也當面建請加快3項重大交通建設進度。記者潘欣中／攝影

台東 南迴公路 屏東 周春米 陳建仁

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