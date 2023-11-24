歷時一年，全台3縣市近百名「壯世代」長輩，透過專業導演與影像從業人員親自指導，金門縣金城鎮東門里社區發展協會的社區長輩從腳本設計、舞台演出、影片拍攝到後期製作，自導自演完成人生的第一部電影，昨日在金門金獅影城首映，看到自己出現在大螢幕上，不少參演的長輩都超開心的，直說「那個是我」。

這部「壯世代的奇幻世界」影片除了東門里社區發展協會參與外，另外，台中市南屯區三厝社區發展協會、雲林縣虎尾鎮北溪社區發展協會等共3社區都全員投入，讓金門在地長者完成自導自演的電影，東門里社區照顧關懷據點鼓勵長者在投入這個活動，讓所有人能看到「壯世代」的韌性與活力，只要想做，沒有什麼做不到的事情。

「我們做到了。」金門縣東門里社區發展協會理事長陳媽愛透露，從剛接到計畫時的不可思議，到現在坐在戲院看電影還是不可思議，但透過密集的訓練與反覆練習，大家一開始有所恐懼，最後都一一克服，完成這個不可能的任務，在今年讓社區完成電影並上戲院，這是非常有成就的事情。

金門縣東門里長周偉義也說，看到金門縣東門里社區的志工夥伴聚眾一心，齊心協力想要完成這個任務，非常感動，也看到壯世代展現出不一樣的活力表現，期待未來更多社區可以參與培力，將每個精彩故事都能一一呈現。

金門縣社會處長陳世保說， 從看到預告片就非常期待這部電影的放映，此次每位「壯世代」在鏡頭前自然的演出，相信都是經過許多的磨練，尤其這是不只是表演，還要自己想劇本，自己拍攝更是非常不容易，透過影片可以看到金門縣東門里社區志工的服務精神，更將金門縣的觀光旅遊做好的展現，非常期待未來大家未來更豐富的作品展示。

金門大學教授董燊表示，這個計畫最辛苦的就是這些「壯世代」的長輩，投入一個完全陌生的領域，摸索說故事的技巧，到學習每個機器設備的操作，一步一步努力學習，相信大家今天看到成果，一定非常滿意，所有辛苦都變得非常有價值。