屏東市邀明華園12月演出「潮水孤蟾」慶建市90周年

屏東市公所為歡慶屏東市建市90周年，將於12月9日在千禧公園舉辦「90風華，多多藝善」活動，開幕由明華園天字戲劇團帶來「潮水孤蟾」演出，市長周佳琪今於公所以嫦娥形象粉墨登場，與劇中角色對戲唱和，搶先曝光戲曲，為活動揭開序幕，並邀請民眾前來看戲。

周佳琪表示，公所陪伴市民走過90年，一路從傳統社會進入現代化，此次安排歌仔戲表演是讓市民一同回味傳統的美好，體會台灣特有的文化底蘊，「很多人很久很久沒有在屏東市裡看到傳統的歌仔戲演出，邀請其他鄉鎮與外縣市民一起來見證屏東市90周年生日快樂」。

周佳琪今扮演嫦娥與「潮水孤蟾」的劇中主角岳金蟾、劉望潮一同登台演唱。她說，扮演歌仔戲的腳色，讓她知道當市長也要把每一件事情做好，無論是市政硬體規畫，還是藝文活動發展，都要盡力發展地方特色，希望地方能因為融入軟質的藝文活動，豐富市民的文化底蘊，讓屏東市的未來更加精彩。