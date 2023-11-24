陳建仁南下屏東視察文健站 承諾提升社區關懷中心經費

為照顧原鄉長輩生活，政府推行長照2.0於全台設有503個「文化健康站」，屏東8原鄉設置共74站，行政院長陳建仁今到春日鄉七佳文健站，瞭解地方推動情形，「一個好的文健站，就像一個家庭」，承諾未來將提升社區關懷中心經費，並研議設置長照機構，讓每個部落都成為高齡友善的單位。

陳建仁表示，文健站以「族人照顧族人」、「因族因地制宜」等照顧模式，於原住民族地區及都會原住民族聚落提供在地化的簡易醫療、日間送餐等服務，而文健站更具備文化傳承的功能，長輩能在站內分享族語和生活經驗，成為幼兒、青年及照服員學習傳統文化的重要據點。

他說，目前有居家照護員至原鄉提供長輩到宅服務，而部落內尚無照顧機構，為完善遠距照護，未來將提升社區關懷中心經費及研議設置長照機構，「政府作為原鄉長照的後盾，每個部落都成為高齡友善的單位」。

原民會主委夷將Icyang表示，全台設置503站文健站，服務超過1萬5千名族人，照服員由在地族人留任或在外的青年返鄉擔任，以此創造1千3百多個就業機會，設站也將原住民族群的平均餘命從2016年的71.92歲，增加至2021年的73.92歲，「5年增加2歲」，顯示原住民族整體照顧環境逐步完善。