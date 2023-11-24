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寵物公園發包搞不定 高市副市長妙答：此事不用「五漢廢言」
高市議員林智鴻今早質詢鳳山區「天天公園」闢成寵物公園一案，指地方多數民眾都已贊露，但究竟該由工務局公園處或地主教育局負責發包，發生互推窘境，的高市副市長林欽榮對此引用最新的時事哏表示，這不用「五漢廢言」，兩名局長協商就可以。
林志鴻表示，天天公園位鳳山區中山東路旁，約7000坪空間、在地民眾爭取在公園內畫設寵物公園，經費約400萬，已有著落，居民也連署贊同，但土地是公有地，結果工務公園處與地主教育局互推發包作業。
林智鴻說，高雄是動物友善城市，寵物公園近年受到關注，只要地方多數民意贊成，有經費也有土地，就應積極推動，卻遇到不知該由誰發包的困境！，
副市長林欽榮表示，此事會由工務、教育兩邊進一步討論，希望議員再給一點時間，他更當場搬出最近火紅的時事哏說，這部分不用「五漢廢言」，只要兩位局長協商就好，引起台下大笑。
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