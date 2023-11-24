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唐吉訶德、無印良品來了 高雄民代憂交通癱瘓
全台最大「唐吉軻德」及無印良品旗艦店都將落腳高雄大立百貨，議員湯詠瑜擔心人潮車潮造成交通癱瘓！高市交通局長張淑娟表示，周邊目前約有1600多個停車位，停車位應該足夠，交通動線會再與百貨業者溝通，也會滾動檢討有無增設停車場的需求。
DON DON DONKI（唐吉訶德）高雄大立店12月7日將盛大開幕，店面由大立A館延伸至B館，近千坪營業面積，號稱全台最大，店內集結全台店鋪特色商品、和牛串、安田精米、MOCCHI MOCHI專門店、現煮食堂（ヲた飯堂） 及COSME DONKI，還增設2間包廂的「若櫻壽司」之外，與3個全新獨家專區，包括OUTDOOR戶外用品、 DONKI SAKE日本酒及COCOKAWAII可愛專區。
另無印良品旗艦店也將進駐大立百貨與唐吉訶德為鄰，2大日系品牌被視為重振當地商圈的強心針。
不過議員湯詠瑜擔心，唐吉軻德外及無印良品旗艦店進駐後，大量人潮及車潮將衝擊大立商圈交通，先前圓環停車格因斜插停車屢引發事故，質疑停車與交通動線市府如何解決？
交通局長張淑娟答詢說明，府內已會勘過周邊停車條件，估算有1621個停車位、應該足夠，交通動線部分會再跟百貨業者溝通，由於未來人潮及車潮都會增加，交通局會對周邊停車供需進行調查，考慮是否用開發立體停車場等停車空間。
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