金門擬將65歲老人慰助金改發酒 議長洪允典痛批炒短線

金門縣政府繼將「55歲至64歲三節慰助金」從現金改發酒後，在此次定期會中又提案擬從明年起，65歲以上的「老人慰助金」也改發酒或在地消費券，引起金門縣議長洪允典的重視，昨天他在總質詢時指出，慰助金改發酒一案，縣府應審慎評估，不宜貿然實施，他將與老人共同守護「養老給付」制度，也請縣府三思此政策變更，是否貼近民意。

洪允典表示，慰助金改發酒一案，將使金門連續發放27年的「敬老福利金」成為絕響，勢必影響縣府對65歲以上長者照顧及養老制度建立的初衷，失去每月僅有且穩定「生活費」來源，他質疑，縣府急推「慰助金改發燒酒」政策是炒短線，雖暫時解決現金水位下降問題，但長期影響甚距。

他引述陳福海在去年就職演說時，曾承諾「會幫在異地打拚的遊子，承擔更多照顧長輩的責任，讓大家無後顧之憂」如今卻將「老人慰助金」改發高粱酒或消費券，且不再是每月入帳，改為三節發放，洪允典質疑，斷然把「老人慰助金」改成發酒，是真的在「顧老」，調侃縣長您的養老承諾是否「說話算話」。

洪允典提到，金酒公司去年的營業收入115億元，其中三節配酒的銷售額為26億775萬元，佔營業額22.5%，地區批售商的銷售額為29億8585萬元，兩項合計為55億9360萬元，佔全年營業額48.37%，幾乎是金酒全年營業額的一半；若「老人慰助金」也發酒，一年金額將達9億8千萬元，金額合計高達71億7360萬元，將佔金酒公司營業收入120億元的62.38%，質疑地區酒商的資金及倉儲怎麼容納，恐將造成酒品價格全面崩盤。

他氣憤說，縣府不思提高台灣總經銷商的年履約金，卻把大量酒品往百姓家裡屯，把縣民當作「提款機」，簡直到「家家慰助金，戶戶高粱酒」地步，酒滿為患，乾脆把金門改名叫「金酒縣」，他質疑，難道縣府對縣庫枯竭已束手無策，竟將省錢的腦筋動到「老人慰助金」，讓「老人幫金酒賣燒酒，金酒躺平領獎金」。

對此，社會處長陳世保說明，目前條例的整體方向還在修正當中，會以貼合當前經濟狀況來考量。