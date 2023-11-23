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中高齡最該獲精神醫療資源卻未獲助 高市議員黃彥毓代請命

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高市議員黃彥毓（右）指高市心衛資源不足，市長陳其邁指會責成局處整合資源。記者王昭月／翻攝
高市議員黃彥毓（右）指高市心衛資源不足，市長陳其邁指會責成局處整合資源。記者王昭月／翻攝

據衛福部2021年統計「精神、行為和神經發展疾患門診人數達290萬人，高雄門診人數36萬多人，儘管今年7月衛服部推出「15-30歲每人免費3次心理諮商」，高市至今年底僅預約1096名額，且以40歲至69歲族群居多，議員黃彥毓指最需接受醫療資源，卻未獲得實際協助。

黃彥毓今在總質詢表示，心理疾病除服藥以外，治療費用極貴，加上民眾普遍病識感不足，或害怕遭到歧視而未就醫，希望市府對重度心理疾病患者能多挹注資源。

他引用衛福部2021年統計，指精神、行為和神經發展疾患門診人數達290萬人，高雄就36萬人，儘管今年7月衛服部推出「15-30歲每人免費3次心理諮商」，高雄至今年底只提供1096名額接受預約，根木僧多粥少。

黃說，門診中以40歲到69歲門診人數占最多，此年齡層多為家中經濟支柱，是最需醫療資源的族群，卻沒有獲得實際的協助。目前心理諮商費用每小時動輒上千，療程持續數周，一次療程費用上萬元，另外最新的rTMS經顱磁刺激治療，每次治療也是2千至4千元，要做20到30次才可能會有效果，由於這些治療費用高，導致民眾退而求其次仰賴藥物治療，容易產生依賴性，也無法根治，重度患者亦無法獲更多支持性治療補助。

黃彥毓要求衛生局建立公開透明的心理諮商平台，提供重度患者更多醫療補助。陳其邁市長回應，心理健康問題最終還是要回歸社區，透過學校或是社區既有的網絡，進行心理衛生教育等宣導，此事會請衛生局及社會局整合資源，並針對前端預防工作提供社區及學校，輔以預算補助。

衛生局 心理諮商 患者

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