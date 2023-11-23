高市放寬送公托規定 育嬰留停可送托

高市社會局今年11月修正通過「公共托育機構收托作業原則」，刪除領取育嬰留職停薪津貼家長不得申請兒童送托公托規定，另外將第2名以上子女列為優先收托對象等。

社會局新聞稿表示，行政院已修正少子女化對策計畫，自113年起將再降低托育費用負擔，公共化托育補助再提升至每月7000元、準公共托育補助提升至1萬3000元，實質減輕育兒家庭經費負擔。

社會局指出，高雄市公托據點已達53處，未來4年再增加32處，因公托資源深受育兒家庭信任，社會局優先提供弱勢及缺乏照顧支持的家庭收托服務。

社會局進一步說明，隨中央逐步放寬申領托育補助限制、照顧選擇越趨多元，社會局放寬領取育嬰留職停薪津貼家長不得申請兒童送托公托的規定，並針對優先送托對象再放寬至有第2名以上子女家庭、公托所在社區育兒家庭等。

另外，配合中央推動0至6歲國家一起養政策，發放育兒津貼及托育補助，自今年起取消排富限制。行政院修正少子女化對策計畫，公布明年將加碼托育補助，公共化托育加碼補助1500元，即調高補助為每月7000元。

社會局表示，送托高市公托機構，家長每月最高僅需負擔2000元；準公共托育加碼補助4500元，即調高補助為每月1萬3000元，如送托高市準公共托嬰中心，中央加高市共補助每月1萬5500元，家長每月最高僅需負擔5315元；如送托準公共保母，中央加高市共計補助每月1萬4600元，家長每月最高僅需負擔1200元。

社會局長謝琍琍表示，除增加公托據點外，高市也首創全國提供免費坐月子到宅服務及公辦24小時臨托服務據點，現已設置15處臨托服務據點，減輕家長育兒負擔。