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大林蒲遷村安置 陳其邁：行政院近日將核定計畫

中央社／ 高雄23日電
高雄市長陳其邁（前中）23日列席高雄市議會，被詢及大林蒲遷村進度時表示，行政院近日可望核定大林蒲遷村安置計畫，相關經費將增至新台幣800多億元。（高雄市政府提供）中央社
高雄市長陳其邁（前中）23日列席高雄市議會，被詢及大林蒲遷村進度時表示，行政院近日可望核定大林蒲遷村安置計畫，相關經費將增至新台幣800多億元。（高雄市政府提供）中央社

國民黨高雄市議員陳麗娜今天質詢時關心大林蒲遷村進度，要求市長陳其邁應盡速辦理。陳其邁表示，行政院近日可望通過大林蒲遷村安置計畫，經費將增至800多億元，比過去條件更優惠。

陳麗娜今天在市議會質詢表示，大林蒲遷村一再延宕，居民無所適從，生活環境日益惡劣。大林發電廠將增建燃氣機組，加重地方污染和危險的建設不斷進入。

陳麗娜說，大林蒲地方居民對遷村反應兩極化，建議市府針對遷村方案和時程應在選舉前講清楚，包括未遷村前污染不增加、蓋回原屋型全部以RC結構計算、私有非住商土地二坪換一坪及空污補償金、遷村意願調查等。

陳麗娜要求市府研議私有非住商土地二坪換一坪建地方案，或提出其他可行性方案；另外現金收購價也被低估，要求市府重視。針對遷村後的居民務農意願，市府應預先進行調查，如果居民有意願繼續務農，市府應予輔導。

陳麗娜並強調，市府應全面修正現行補償標準，建構全新標準，包括全部用RC結構進行補償處理，不要讓居民負債遷村。

陳其邁答詢表示，大林蒲遷村計畫預算原來是新台幣500多億元，市府經與經濟部多次協商，增加到800多億元，行政院近期將核定計畫，增加的預算會回到居民身上，對比過去的條件更優惠。

陳其邁說，行政院核定計畫後將展開意願調查，也會持續與居民進行更多的政策說明，並提出整體配套銜接計畫，讓遷村到重建無縫接軌。

陳其邁說明，遷村計畫增加的經費，將用於各項津貼、補償及救助，針對無屋無地的弱勢居民，也提出較多的照顧方案，包括增加社會住宅戶數等，以保障弱勢民眾的居住權。

陳其邁 陳麗娜 行政院

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