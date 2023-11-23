高雄獼猴遭捕獸鋏夾傷 市府農業局列巡查重點

高雄民眾昨天發現疑似有獼猴被捕獸鋏夾傷，後腳跟及臀部均有掙脫造成的傷口；高市府農業局今天表示，經照片確認非近日新傷，但不排除為獸鋏導致，將持續巡查，把捕獸鋏列為巡查重點。

台南市烏山獼猴保護區近來有人不定期蓄意攻擊獼猴，導致多隻獼猴因獸鋏斷掌，高雄壽山昨天又被發現有獼猴遭獸鋏夾傷，後腳跟及臀部均有掙脫造成的傷口。

高雄市政府農業局今天發布訊息表示，昨天發現的壽山國家自然公園獼猴受傷事件，經照片確認傷口並非近日新傷，現場雖無目擊相關致傷器具，並不排除為獸鋏導致。

農業局指出，目前農業局持續每月與內政部國家公園署國家自然公園管理處進行聯合巡查，並配合獼猴宣導志工隊每週巡查，除了稽查獼猴餵食熱點外，也將把捕獸鋏列為巡查重點，以維護壽山生態環境安全。

農業局表示，所有的獸鋏都是非法的，民眾若發現應立即向動保處通報；依動物保護法規定，非經中央主管機關許可，任何人不得製造、販賣、陳列或輸出入獸鋏，違者最高可處新台幣7萬5000元罰鍰，持有捕獸鋏者亦可罰1萬5000元。

此外，高雄市也制定檢舉動物保護法案件獎勵辦法，若檢舉屬實開罰，可依實收罰鍰金額20%作為檢舉獎金，鼓勵民眾看見不法情事能勇於檢舉。