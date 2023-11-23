周末高雄富邦馬拉松！紅、橘線清晨3點52分發首班車、輕軌上午7點才營運
2023高雄富邦馬拉松將在本月26日舉行，因路線與部分輕軌路段交會，高捷宣布當天輕軌全營運時間延後半個小時，上午7點開始營運，高捷紅、橘線首班車，最早提早至天凌晨3點52分，以方便選手搭乘。
高捷表示，2023高雄富邦馬拉松為國際賽事，部分輕軌路段會與賽事路線有所交會，為免影響車上旅客因賽事進行而久候，本周末高雄輕軌營運時間全線將延後至上午7點開始營運，上午7點前有搭乘需求的旅客，請改搭乘捷運或其他交通工具。
另為方便選手抵達會場，本周末高雄捷運紅、橘線皆有提早發車，紅線首班車小港站清晨3點52 分發車、南岡山站清晨4點發車；橘線首班車西子灣站凌晨4點15分發車、大寮站凌晨4點5分發車。
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