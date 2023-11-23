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旗山慢飛天使資源缺乏 扶輪社連兩年捐輔具助發展

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
國際扶輪社一行人捐贈多功能感官輔具。記者蔡世偉／翻攝
國際扶輪社一行人捐贈多功能感官輔具。記者蔡世偉／翻攝

旗美地區國際扶輪社一行人，昨天赴伊甸基金會旗山早療中心，捐贈一批10萬餘元的多功能感官輔具，支持慢飛天使正向發展。旗山早療中心主任謝亞芳表示，因為疫情關係，兒童減少外出與他人接觸的機會，讓有情緒困擾的慢飛天使突然增多，這些教具對於提升專注力及穩定情緒，極有幫助。

旗山地區的國際扶輪社2年前開始支持伊甸基金會的早期療育服務，捐贈學習椅輔具及早療經費幫助慢飛天使能多元學習。社友們昨天前往伊甸基金會旗山早療中心，關懷旗山早療兒童，並捐贈一批10萬餘元的多功能感官輔具，支持慢飛天使正向發展。

伊甸基金會旗山早療中心主任謝亞芳表示，近來有情緒困擾的慢飛天使突然增多，與疫情期間兒童減少外出遊玩機會、長期配戴口罩，無法觀察他人講話的表情，和3C產品使用時間增加，皆影響兒童的情緒控制及專注力。

目前旗山早療中心幼童目前有27位，但疑似或確定有自閉特質與少口語的孩子近14位，占了中心一半的比例，雖有圖卡交換系統、單鍵溝通輔具等，但多感官及溝通輔具仍嫌不足。希望大家多多響應支持，幫助更多重度溝通障礙的慢飛天使，重拾與人溝通的自信與樂趣。

黑屋中的球池，可以提升慢飛天使情緒穩定。記者蔡世偉／翻攝
黑屋中的球池，可以提升慢飛天使情緒穩定。記者蔡世偉／翻攝
慢飛天使小朋友跳律動舞，和扶輪社友們開心互動。記者蔡世偉／翻攝
慢飛天使小朋友跳律動舞，和扶輪社友們開心互動。記者蔡世偉／翻攝

情緒 疫情 主任

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