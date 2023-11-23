旗山慢飛天使資源缺乏 扶輪社連兩年捐輔具助發展
旗美地區國際扶輪社一行人，昨天赴伊甸基金會旗山早療中心，捐贈一批10萬餘元的多功能感官輔具，支持慢飛天使正向發展。旗山早療中心主任謝亞芳表示，因為疫情關係，兒童減少外出與他人接觸的機會，讓有情緒困擾的慢飛天使突然增多，這些教具對於提升專注力及穩定情緒，極有幫助。
旗山地區的國際扶輪社2年前開始支持伊甸基金會的早期療育服務，捐贈學習椅輔具及早療經費幫助慢飛天使能多元學習。社友們昨天前往伊甸基金會旗山早療中心，關懷旗山早療兒童，並捐贈一批10萬餘元的多功能感官輔具，支持慢飛天使正向發展。
伊甸基金會旗山早療中心主任謝亞芳表示，近來有情緒困擾的慢飛天使突然增多，與疫情期間兒童減少外出遊玩機會、長期配戴口罩，無法觀察他人講話的表情，和3C產品使用時間增加，皆影響兒童的情緒控制及專注力。
目前旗山早療中心幼童目前有27位，但疑似或確定有自閉特質與少口語的孩子近14位，占了中心一半的比例，雖有圖卡交換系統、單鍵溝通輔具等，但多感官及溝通輔具仍嫌不足。希望大家多多響應支持，幫助更多重度溝通障礙的慢飛天使，重拾與人溝通的自信與樂趣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言