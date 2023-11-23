旗山慢飛天使資源缺乏 扶輪社連兩年捐輔具助發展

旗美地區國際扶輪社一行人，昨天赴伊甸基金會旗山早療中心，捐贈一批10萬餘元的多功能感官輔具，支持慢飛天使正向發展。旗山早療中心主任謝亞芳表示，因為疫情關係，兒童減少外出與他人接觸的機會，讓有情緒困擾的慢飛天使突然增多，這些教具對於提升專注力及穩定情緒，極有幫助。

旗山地區的國際扶輪社2年前開始支持伊甸基金會的早期療育服務，捐贈學習椅輔具及早療經費幫助慢飛天使能多元學習。社友們昨天前往伊甸基金會旗山早療中心，關懷旗山早療兒童，並捐贈一批10萬餘元的多功能感官輔具，支持慢飛天使正向發展。

伊甸基金會旗山早療中心主任謝亞芳表示，近來有情緒困擾的慢飛天使突然增多，與疫情期間兒童減少外出遊玩機會、長期配戴口罩，無法觀察他人講話的表情，和3C產品使用時間增加，皆影響兒童的情緒控制及專注力。