高雄東9區人口流失 議員批城鄉差距擴大

高雄縣、市合併12年，城鄉差距愈大，東高雄旗美9區人口不斷流失，12年前有14萬2千餘人，今年剩12萬2千餘人，出生率從5.23%降到3.77%，市議員指六都高雄市城鄉落差最嚴重，東9區都市計畫48年未變更，建議高雄市國土計畫應適度調整、開放土地使用。市長陳其邁表示，要求都發局與農民、社區研議發展需求，並建議中央修法。

高雄市議會昨市政總質詢，議市員朱信強指旗美9區人口不斷流失，城鄉差距落差愈來愈大，主要原因是生活機能、交通與就業不足。對於城鄉均衡發展，應增加就業機會，合理預算分配，優化基礎、交通及民生建設，調整土地分區利用等。

朱信強認為，高市國土計畫制定流於形式，2025年4月起實施，但多數市民無所悉，而且國土計畫制定過程不周全，基礎調查書面化作業、公聽會流於形式，應盡速檢討農村地區城鄉發展用地需求，像美濃中正路兩側都是農地，是否重新檢討？

副市長林欽榮表示，國土使用分區正進行國土計畫大會，已交付專案小組，1年來市府地政局先做初步國土使用分區。

林欽榮說，國土計畫將區域計畫廢除，地方較有自主性，但仍要合規國土署監督，也給地方部分權限，例如非都部分既成聚落，是否務實編成鄉村區，允許就地合法化，但是仍有回饋原則。