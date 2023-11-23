左營3天停電3次 台電道歉改善

高雄市左營區本月19日至21日發生3次大停電，影響近萬戶，地方民怨不斷，藍綠立委參選人都批台電，議員李眉蓁說，民進黨能源政策犯大錯，才讓市民和商家動不動受停電懲罰，左楠區立委劉世芳籲台電提賠償方案；市長陳其邁也指台電「非常不應該」，已要求台電說明。台電昨致歉，並指對左營重要線路排訂專案檢測計畫，找出問題改善。

高雄左營區19日因地下電纜故障造成近5000戶停電，隔日上午又因屏山變電所系統電壓異常偏高，左營高鐵站、左營巨蛋購物廣場、台鐵新左營站、警廣電台停電近1小時，21日晚間9時許又因地下纜線故障停電，因停電都在左營區，地方一片罵聲。

「台電要檢討！」陳其邁表示，台電非常不應該，應做系統性檢查，一而再、再而三停電，高雄市民沒有辦法接受。

陳其邁已請消保官了解災損狀況，也會調查周邊商家損失，必要的時候，消保官會協助求償。

市議員李柏毅表示，左營地區3天3度停電，影響民眾生活，任誰都無法接受，雖然台電回報已經修復電力供應，但仍應公開說明停電原因，並全面檢查相關設備線路。

李眉蓁說，民進黨執政以後，關核電、買綠電發電量不足，幾乎年年都有缺電危機，但台電總說不缺電，現在非用電高峰仍連續3次大停電，若不是台電太差勁，就是民進黨政府無能，能源政策犯大錯。

台電表示，停電造成左營地區居民不便，深感抱歉。19日及21日晚間停電原因為地下電纜絕緣劣化，故障點位置不同，停電後即動員百名人力完成電纜更換、復電。21日上午高鐵左營站等處停電，為高屏供電區屏山變電所電壓異常，保護動作停電。

台電說明，本月21日晚間停電原因是設置22年電纜老舊造成裂化，故障區段高壓電纜大約1.6公里將優先全部汰換，並且改善配電系統。