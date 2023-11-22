立委選戰殺紅眼 罵起台電藍綠這兩人同仇又敵愾

高雄左營區3天3次大停電，昨還一度造成漢神巨蛋百貨延後開店，對此，分別獲政黨提名，投入下屆高雄左楠區立委選舉的國民黨李眉蓁與民進黨李柏毅，都「異口同聲」譴責台電太離譜，應全面檢視相關設備與線路。

李眉蓁表示，台電短短3天內讓左營3次大停電，1萬多戶市民受影響，漢神巨蛋延後開店，連高鐵和台鐵都受波及，現不是用電高峰的夏天就停電，不是台電太差勁，就是民進黨政府太無能。

李眉蓁說，高鐵是高雄的門戶，國家重大交通動脈，必須穩定供電，沒想到也會無預警的停電，真的太扯了。今天是高鐵，難道明天不會輪到台積電嗎？這樣的供電品質，如何讓產業投資有信心呢？敵軍來襲至少還有預警時間，台電卻動不動就斷電，完全沒有給人民反應時間，真的比敵人還可怕。

李柏毅也指，停電嚴重影響民眾生活，任誰都無法接受，尤其停電的巨蛋商圈、左營高鐵站，包含新上、新下、菜公一帶，是左營人口密集的住商區，台電一定要檢討改善。

李柏毅強調，自己過去在市議會時就曾向市府提出，若台電再發生無預警停電造成民眾損失，高雄市府都應進一步向台電求償，台電也應該立即清楚說明停電原因，並進行改善。