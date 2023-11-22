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台灣首家好市多將搬家 業者擬高雄新設第3家店

中央社／ 高雄22日電
好市多高雄店是全台首家好市多，也是台灣好市多起家厝，好市多今天證實，這間位於中華五路上的好市多店面租約到期將搬遷但時程未定，另也有在高雄新設第3店的展店計畫。非新聞相關圖片，記者黃筱晴／攝影
好市多高雄店是全台首家好市多，也是台灣好市多起家厝，好市多今天證實，這間位於中華五路上的好市多店面租約到期將搬遷但時程未定，另也有在高雄新設第3店的展店計畫。非新聞相關圖片，記者黃筱晴／攝影

好市多高雄店是全台首家好市多，也是台灣好市多起家厝，好市多今天證實，這間位於中華五路上的好市多店面租約到期將搬遷但時程未定，另也有在高雄新設第3店的展店計畫。

好市多今天舉辦媒體餐敘，會中媒體問及高雄店搬遷計畫，好市多人力資源暨行銷企劃部副總經理王友玫回應，租約將屆滿，高雄店確實要搬家，但搬遷沒有時程表，目前仍在都審階段。

面對媒體詢問搬遷位置是否是位於高軟南側的80期重劃區，王友玫未正面回應，僅表示，目前搬遷進度仍在市府審核階段，搬家主因為租約到期，也希望能尋覓更大到空間提供服務。

好市多目前在高雄有2家店，除1997年設立的起家厝高雄店外，還有位於大順一路的大順店。媒體問及在高雄是否有展店計畫，王友玫表示，一直以來都有展店計畫，希望在台灣能有更多據點，但仍在尋覓合適地點。

不少網友曾敲碗高雄人口最多行政區鳳山應設好市多，也有網友說，拜託來楠梓、橋頭。好市多表示，以鳳山區人口消費力確實可以支撐一間新店，過去曾看過鳳山、橋頭等地，目前仍未找到適合的場址，歡迎地主洽詢討論。

好市多 重劃區

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