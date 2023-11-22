獨／開宣傳車發傳單都找不到 熊貓發威找到5萬米克斯「黑黑」

一隻被動保團體救援的米克斯「黑黑」，被安置在中途之家治療，卻在9/17走失，動保團體2個多月來，在高雄街頭開宣傳車、發傳單瘋狂尋找，有網友將「尋找黑黑」訊息轉貼到熊貓外送員群組，果真奏效，昨晚「黑黑」被一名外送員在六合夜市附近發現，讓失蹤66天的牠終於返家，這名外送員今除領到5萬元懸賞金外，熊貓總公司也會另給予獎勵。

近兩個多月來，高雄街頭穿梭著一輛宣傳車，不是候選人尋求支持，而是要找隻兩歲的米克斯「黑黑」，宣傳車協尋照被轉PO到米克斯傳奇、路上觀察學院與許多在地高雄社群，並有人成立「尋找黑黑」社群，引發網友討論，「家人不見很崩潰的」、「真心對待過，才會如此珍惜」、「希望黑黑平安回家」、「這是對家人的愛」、「我家的狗寶貝丟掉過一次能感受這主人的心痛」，終於皇天不負苦心人，66天後，上山下海、無所不到的熊貓外送員，昨晚讓「黑黑」回家了。

發起「尋找黑黑」活動的台南市貓狗流浪終點協會人員毛先生指，「黑黑」是協會在今年6月救援到的犬隻，當時牠眼睛受傷在台南海邊流浪，協會人員帶牠去醫療，「黑黑」親人、乖巧又聰明，協會決心幫「黑黑」找永遠的家，並先安置「黑黑」在高雄愛爸爸媽家，但9/17「黑黑」外出散步時，被喇叭聲嚇跑。

毛先生指，從那天起，志工與愛爸愛媽就在高雄街頭找「黑黑」，試過發傳單、開宣傳車，懸賞獎金從5000元提高到5萬元，還有許多網友轉PO「尋找黑黑」訊息到各大臉書社團，但「黑黑」音訊始終全無。

前幾天有名熊貓外送員，指在網路看到「尋找黑黑」故事很感動，將協尋訊息轉貼到外送員群組，果真熊貓伙伴發揮威力，昨晚一名外送員通報，在六合夜市附近看到一隻「歐告」，很像傳單中的「黑黑」，協會人員到場證實就是「黑黑」。

毛先生指，尋找「黑黑」這66天來，曾有網友質疑，為何要花這麼大心力找牠，相同資源不是可去救更多的浪浪嗎？但對協會而言，每個生命都是無價的，「黑黑」是，其他浪浪也是，「黑黑」脾氣好，未來很有機會可找到認養人，可終止流浪街頭的命運。