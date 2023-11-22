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高雄左營3天停電3次！陳其邁要台電檢討 台電：深感抱歉

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
台電派人針對高壓電纜實施預防性檢測，以利及早發現異常辦理改善。記者王勇超／翻攝
台電派人針對高壓電纜實施預防性檢測，以利及早發現異常辦理改善。記者王勇超／翻攝

高雄市左營區19日至21日晚間，三天內發生3次大停電，影響將近1萬戶，也讓漢人巨蛋購物廣場延後1小時開店，左楠區立委劉世芳呼籲台電提出賠償方案，高雄市長陳其邁痛批，台電3天3次停電「非常不應該！」台電說，造成左營地區民眾不便，深感抱歉，將對左營地區重要線路排訂專案檢測計畫，找出問題改善，減少無預警事故發生。

陳其邁今天上午表示，台電非常不應該，應該也要做系統性的檢查，不然一而再再而三，「對高雄市民來講是沒有辦法接受的事情」。今天下午會請2個台電的副總來向市政府提出說明，也會具體來要求他們在整個電網的改善，包括電纜安全、加強落實電網管理。

由於陳其邁家住左營區，昨晚左營停電後，有網友氣憤表示，真的太扯了，「暖男呢？震怒了嗎？」、「市長家有沒有停電？有沒有受到影響？」陳其邁對此表示，這是公共的事務，影響到市民的安全就是不對，「這個台電要檢討！」

立委劉世芳呼籲台電要提出賠償方案。陳其邁說，在昨天已請消保官了解整個災損狀況，也會調查附近商家損失的狀況，「必要的時候，我們消保官也會來協助求償！」

台電表示，針對近期左營區3次停電，其中19日及21日晚間停電原因為地下電纜絕緣劣化，故障點位置不同，一次位於政德路與重光路口；一次位於政德路與曾子路口，台電總計動員100位人力，漏夜完成電纜更換，完成復電；21日早上造成高鐵左營站等4家高壓用戶受影響的事故，原因為高屏供電區營運處屏山變電所系統電壓異常，導致高壓用戶過壓保護動作停電。

台電說，昨晚停電是因為設置22年的電纜老舊造成裂化，本次故障區段高壓電纜約1.6公里，除汰換故障電纜未故障的部分也將優先全部汰換，以改善配電系統體質，也會使用儀器檢測，做預防性的維護。

高雄市左營區華夏路在昨晚停電時一片漆黑。記者王勇超／翻攝
高雄市左營區華夏路在昨晚停電時一片漆黑。記者王勇超／翻攝

台電 停電 陳其邁 劉世芳 高雄市

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