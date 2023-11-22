高雄縣市合併12年城鄉差距愈大 議員盼藉國土計畫翻身

高雄市議會今天進行總質詢，議員朱信強表示，高雄縣、市合併12年，城鄉差距卻愈來愈大，六都當中又以高雄市的城鄉落差最嚴重，建議高雄市的國土計畫應納入適度調整開放土地使用。市長陳其邁表示，請都發局實際與農民、社區研議發展需求，有關修法部分會再跟中央建議跟協調。

朱信強表示，造成城鄉差距落差愈來愈大的原因，是生活機能、交通與就業。東高雄旗美9區人口流失嚴動，出生率已降到3.77%，60歲以上占比34.41%。對於城鄉均衡發展，地方要求要有適宜性的產業發展，增加就業機會，合理化的預算分配，優化基礎、交通及民生建設，調整土地分區利用，並提供與時俱進的住商需求、招商引資。

朱信強認為，高雄市的國土計畫制定流於形式，114年4月起就要實施，但絕多數民眾無所知悉，而且國土計畫制定過程不周全，基礎調查書面化作業、公聽會流於形式，應盡速檢討農村地區城鄉發展用地需求。像美濃中正路兩側都是農地，蓋了不少房子、形成聚落，是否趁著國土計畫制定時重新檢討？

朱信強表示，「城」與「鄉」的土地使用落差，都會區土地為都市計畫、計畫性使用發展；鄉村區土地為非都市使用管制、限制性使用管制，要如何解套？農地違建就是裁罰，市區建築法規102年建地違建檢舉查報列管，不予裁罰，農地和建地差異這麼大。東9區從65年到現在，都市計畫一直沒有變更過，希望藉這次的國土規畫編訂進去。

朱信強建議，高雄市的國土計畫應納入適度調整開放土地使用、引資招商增加就業機會，年輕人若留得住，農村文化、語言等自然可以保存。

副市長林欽榮表示，這是高雄的機會，國土使用分區目前正在進行國土計畫大會，已經交付給專案小組，歷經1年多來市府地政局先做初步的國土使用分區，預計114年4月全國全面實施，非都的部分就落日了，國土計畫分區就日升，需務實依照使用現況請國土計畫委員會審定，編入國土計畫書。

林欽榮說，國土計畫是把區域計畫廢除，變成地方較有自主性，但還是要合規於國土署監督，也給了地方一些權限，比如非都裡的一些既成聚落，是否務實編成鄉村區，允許就地合法化，但仍有國土署編定的一些回饋原則。

市長陳其邁表示，國土計畫正在進行土地分區檢討，現在是好時機，有些可能涉及立法院修法，例如農地工廠比照的部分，若回歸國土計畫法，在這次檢討的過程，會請林副、都發局實際跟在地農民、社區研議，有更清晰明確的發展跟規畫。

朱信強質疑，工廠可以納管，為何農舍不能納管？農民很可憐，希望可以「採既有編定」。陳其邁表示，會匯集地方意見，反映需求給中央，檢討既有農舍的使用狀況，每間的狀況都不太一樣，農舍比工廠來的更複雜。有關修法部分會再跟中央建議跟協調。