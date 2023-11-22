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旗津每5人有1人是老人 高醫攜手警方推高齡友善社區

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
高雄醫學大學藥學系學生走入社區，與警方合作舉辦活動，推動旗津走向高齡友善社區。記者張議晨／翻攝
高雄醫學大學藥學系學生走入社區，與警方合作舉辦活動，推動旗津走向高齡友善社區。記者張議晨／翻攝

高雄旗津區每5人就有1人超過65歲，高雄醫學大學推動高齡衛教服務，還首度打造3D立體模擬地景，開放民眾體驗長者生活，活動連續多年和警方合作，院方推動衛教，警方宣導反詐，一方出人，一方出力，活動引起熱烈迴響，未來也將繼續舉辦下去。

根據民政局統計資料，旗津區老年人口比例達19.4%，老年人口比例高於全市平均，高醫為此在旗津廣設「巷弄長照站」，將長照服務伸入各角落。

為了推動民眾參與，高醫利用3D立體技術打造高齡體驗場，透過創意裝扮，社區民眾得以模擬長者視茫、重聽、駝背等生理退化狀態，以遊戲方式讓參與者體驗長者的世界。

昨天該體驗場走入社區，還與警方合作，高醫出人，由藥學系學生以短劇方式，呈現老人因生理退化所帶來的行動改變，警方則出力，協助活動舉行，由於近年詐騙手法多變，現場還藉機宣導反詐及反毒，讓參與民眾收穫滿滿。

高醫表示，高醫深耕旗津地區4年，投入豐富資源讓社區民眾體驗並學習如何友善對待高齡長輩，期望以尊重、友善、互愛為基礎，促進親老福（扶）老高齡友善社會，未來也會繼續與警方合作，關注其經長輩生活需求。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

高醫 老年人口 長照

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