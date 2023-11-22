快訊

多卡族不受歡迎？ 清卡潮後注意銀行2大策略改變

「互相棄保就被選民放棄」 連勝文：黃珊珊要想想宋楚瑜教她的

好市多黑色購物週Day 3！又見隱藏版優惠 蘋果這款MacBook免3萬元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

左營3天3度次停電 陳其邁：高雄人無法接受、必要時求償

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
左營3天3度停電，高雄市長陳其邁表示，台電非常不應該，高雄市民無法接受，下午會請台電副總向市府提出說明，必要時請消保官協助求償。記者徐如宜／攝影
左營3天3度停電，高雄市長陳其邁表示，台電非常不應該，高雄市民無法接受，下午會請台電副總向市府提出說明，必要時請消保官協助求償。記者徐如宜／攝影

高雄市左營區昨晚9點34分又傳出停電，影響4938戶，3天已3度停電。市長陳其邁今天在市議會受訪時表示，台電非常不應該，高雄市民無法接受，下午會請台電副總向市府提出說明，必要時請消保官協助求償。

台電說明，近兩次停電是是地下電纜故障導致停電，兩二次地下電纜故障點不同，均於當日緊急更換完成。電纜故障的原因是電纜絕緣劣化。

「台電非常不應該！」陳其邁表示，台電應該做系統性檢測，不然一而再、再而三，對高雄市民是無法接受的事。所以今天下午會請台電兩位副總經理向市府說明，具體要求台電改善電網，加強安全，落實管理。

針對高雄近日數度停電，藍綠民代都痛批，立委劉世芳並呼籲台電提出賠償方案。陳其邁說，昨天已請消保官對停電災損情形進行了解，也調查附近商家的損失，必要時消保官會協助求償。

左營數度停電，不少網友好奇「那市長家有沒有停電？」陳其邁未正面回答，僅表示，這是公共事務，影響到市民安全就是不對的，台電要檢討。

台電 停電 陳其邁 高雄市 劉世芳

延伸閱讀

陳其邁：高雄YouBike學生前30分鐘免費 延至2026年

綠議員憂韓國瑜進立院卡高雄 陳其邁：望支持高雄政策

高雄城市光廊黯然無「光」 陳其邁承認自己看了也漏氣

看「賴蕭配」 陳其邁稱蕭美琴具有非常好的國際觀

相關新聞

左營3天3度次停電 陳其邁：高雄人無法接受、必要時求償

高雄市左營區昨晚9點34分又傳出停電，影響4938戶，3天已3度停電。市長陳其邁今天在市議會受訪時表示，台電非常不應該，...

屏東跨年High歌之夜 人氣歌手黃明志、家家、TRASH接力飆唱

屏東縣政府2024年跨年演唱會「歌舞昇屏 High歌之夜」， 12月31日晚間7點在屏東體育館前草地熱鬧登場，創作鬼才黃...

旗津每5人有1人是老人 高醫攜手警方推高齡友善社區

高雄旗津區每5人就有1人超過65歲，高雄醫學大學推動高齡衛教服務，還首度打造3D立體模擬地景，開放民眾體驗長者生活，活動...

颱風重創佳樂水吊橋 屏縣擬重建

屏東滿州鄉佳樂水風景區鄰近港口吊橋因鏽蝕影響安全限制通行，小犬颱風襲台時橋體再受重創，議員盼縣府協助重建，才能留住人潮商...

高雄捷運紅、橘線 5站名將更改

高捷紅線岡山路竹延伸線明年6月通車到「岡山車站」站，高市府跨局處更名委員會，全面檢視站名後確定5站將更名，紅線楠梓加工區...

台9線拓寬 鄉親反映安全不足

台9線拓寬工程正在施工，台東鹿野武陵路段日前完工後景觀改善，但地方指新完工路面不夠平整、分隔島沒有反光設施；關山工務段表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。