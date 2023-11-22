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左營3天3度次停電 陳其邁：高雄人無法接受、必要時求償
高雄市左營區昨晚9點34分又傳出停電，影響4938戶，3天已3度停電。市長陳其邁今天在市議會受訪時表示，台電非常不應該，高雄市民無法接受，下午會請台電副總向市府提出說明，必要時請消保官協助求償。
台電說明，近兩次停電是是地下電纜故障導致停電，兩二次地下電纜故障點不同，均於當日緊急更換完成。電纜故障的原因是電纜絕緣劣化。
「台電非常不應該！」陳其邁表示，台電應該做系統性檢測，不然一而再、再而三，對高雄市民是無法接受的事。所以今天下午會請台電兩位副總經理向市府說明，具體要求台電改善電網，加強安全，落實管理。
針對高雄近日數度停電，藍綠民代都痛批，立委劉世芳並呼籲台電提出賠償方案。陳其邁說，昨天已請消保官對停電災損情形進行了解，也調查附近商家的損失，必要時消保官會協助求償。
左營數度停電，不少網友好奇「那市長家有沒有停電？」陳其邁未正面回答，僅表示，這是公共事務，影響到市民安全就是不對的，台電要檢討。
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