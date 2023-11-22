快訊

拒侯友宜提議直播重審民調 黃珊珊：重新檢視結果不會不同

日本新宿車站出現台灣桃園3D廣告 市議員直呼醜：覺得羞恥

不只讓馬桶乾淨！醫揭男性坐著尿尿4好處：還能延緩一器官提早退化

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東跨年High歌之夜 人氣歌手黃明志、家家、TRASH接力飆唱

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府2024年跨年演唱會「歌舞昇屏 High歌之夜」， 12月31日晚間7點在屏東體育館前草地熱鬧登場，創作鬼才黃明志等10組歌手接力飆唱，陪縣民一同狂歡跨年夜。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府2024年跨年演唱會「歌舞昇屏 High歌之夜」， 12月31日晚間7點在屏東體育館前草地熱鬧登場，創作鬼才黃明志等10組歌手接力飆唱，陪縣民一同狂歡跨年夜。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府2024年跨年演唱會「歌舞昇屏 High歌之夜」，12月31日晚間7點在屏東體育館前草地熱鬧登場，創作鬼才黃明志等10組歌手接力飆唱，陪縣民一同狂歡跨年夜。

屏東縣政府今公佈跨年卡司，包含創作鬼才「黃明志」、人氣樂團「康士坦的變化球」、「TRASH」、實力派歌手「小樂吳思賢」、靈魂歌姬「家家」、人氣男團「FEniX」、金曲新人「洪佩瑜」、原民歌王「葛西瓦」、金曲歌后「朱海君」、R&B小辣椒「Jocelyn 9.4.0」等實力堅強陣容，展開長達5小時不間斷的音樂派對。

今年跨年演唱會邀請廣播金鐘獎常勝軍邵大倫及DJ凱莉擔綱主持，陪縣民一起倒數迎接2024年的到來。

文化處指出，當日下午3點起仁愛路段集結百攤商家，特色美食小吃、手作文創商品等，除了有精彩表演，吃喝玩樂一次滿足，邀請民眾在歲末年終之際，安排屏東跨年行程，聽完演唱會再直奔墾丁，迎接新年第一道曙光，祈福許新願。

提醒用路人注意，12月30日晚間8時起屏東市仁愛路（勝利東路至公園路段）進行封路管制，原公園仁愛路（體育館旁）地下停車場出入口調整至長春街體育館側門，管制時段及活動周邊停車資訊請留意文化處官網及粉絲專頁最新資訊。

當日也提供免費復康巴士接送服務(每位身障朋友限1人陪同搭乘)，如有需求請12月18日起至12月22日前洽各區預約專線訂車。屏北區08-7386626、屏中區08-7711117、屏南區08-8892293#403。

屏東縣政府 跨年 演唱會

延伸閱讀

高雄夢時代跨年240秒花火 聖誕嗨翻12月

小雪來了！ 命理師曝「6生肖」運勢超強 雞人氣旺、牛正偏財都好

國民黨議員黃明賢登記屏東第1選區立委 這點是他反轉的立基

台中跨年夜首波卡司曝光 黃明志盧廣仲打頭陣

相關新聞

高雄左營3天3次大停電 立委候選人齊聲要台電出來面對

高雄市左營區昨（21）日晚間9時34分許發生大規模停電，華夏路、大中二路、曾子路等重要路段周遭共有4938戶停電，雖在台...

屏東跨年High歌之夜 人氣歌手黃明志、家家、TRASH接力飆唱

屏東縣政府2024年跨年演唱會「歌舞昇屏 High歌之夜」， 12月31日晚間7點在屏東體育館前草地熱鬧登場，創作鬼才黃...

高市道路奇葩設計 人行道撞圍籬

高雄市正義路剛鋪好的馬路上插著1支路燈，道路完工後主管機關無視路燈存在，照樣畫線；鐵道一街號誌燈也設在馬路上，行人穿越道...

颱風重創佳樂水吊橋 屏縣擬重建

屏東滿州鄉佳樂水風景區鄰近港口吊橋因鏽蝕影響安全限制通行，小犬颱風襲台時橋體再受重創，議員盼縣府協助重建，才能留住人潮商...

高雄捷運紅、橘線 5站名將更改

高捷紅線岡山路竹延伸線明年6月通車到「岡山車站」站，高市府跨局處更名委員會，全面檢視站名後確定5站將更名，紅線楠梓加工區...

台9線拓寬 鄉親反映安全不足

台9線拓寬工程正在施工，台東鹿野武陵路段日前完工後景觀改善，但地方指新完工路面不夠平整、分隔島沒有反光設施；關山工務段表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。