屏東跨年High歌之夜 人氣歌手黃明志、家家、TRASH接力飆唱

屏東縣政府2024年跨年演唱會「歌舞昇屏 High歌之夜」，12月31日晚間7點在屏東體育館前草地熱鬧登場，創作鬼才黃明志等10組歌手接力飆唱，陪縣民一同狂歡跨年夜。

屏東縣政府今公佈跨年卡司，包含創作鬼才「黃明志」、人氣樂團「康士坦的變化球」、「TRASH」、實力派歌手「小樂吳思賢」、靈魂歌姬「家家」、人氣男團「FEniX」、金曲新人「洪佩瑜」、原民歌王「葛西瓦」、金曲歌后「朱海君」、R&B小辣椒「Jocelyn 9.4.0」等實力堅強陣容，展開長達5小時不間斷的音樂派對。

今年跨年演唱會邀請廣播金鐘獎常勝軍邵大倫及DJ凱莉擔綱主持，陪縣民一起倒數迎接2024年的到來。

文化處指出，當日下午3點起仁愛路段集結百攤商家，特色美食小吃、手作文創商品等，除了有精彩表演，吃喝玩樂一次滿足，邀請民眾在歲末年終之際，安排屏東跨年行程，聽完演唱會再直奔墾丁，迎接新年第一道曙光，祈福許新願。

提醒用路人注意，12月30日晚間8時起屏東市仁愛路（勝利東路至公園路段）進行封路管制，原公園仁愛路（體育館旁）地下停車場出入口調整至長春街體育館側門，管制時段及活動周邊停車資訊請留意文化處官網及粉絲專頁最新資訊。

當日也提供免費復康巴士接送服務(每位身障朋友限1人陪同搭乘)，如有需求請12月18日起至12月22日前洽各區預約專線訂車。屏北區08-7386626、屏中區08-7711117、屏南區08-8892293#403。