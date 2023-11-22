高雄夢時代跨年240秒花火 聖誕嗨翻12月

高雄市政府今天宣布12月31日跨年晚會在夢時代登場，倒數後將施放240秒花火。跨年活動首度結合聖誕節活動，中央公園將有20公尺高聖誕樹，結合市集、商圈優惠券等活動。

市府新聞稿指出，「2024高雄跨年晚會」12月31日晚間6時30分在夢時代開唱，倒數後升級版「亞灣跨年花火」規劃於時代大道路底「第90期市地重劃區」絢爛展演，長度240秒（4分鐘）迎接2024年。

市府表示，相較去年180秒花火，今年時間更長、規模更大，最大8吋、超過7000發的高空花火，點亮港灣建設同時，也向世界傳達高雄新的一年勇往直前的決心。

「高雄聖誕跨年嘉年華」首度結合「2023聖誕都會生活節」及「2024高雄跨年晚會」2活動，由20公尺高的聖誕樹揭開序幕，還有聖誕市集、「聖誕商圈優惠券」，另有一系列表演活動從聖誕唱到跨年。

市長陳其邁表示，高雄12月很精彩，12月9、10日大氣球遊行和Open Run路跑率先登場，12月10日還有橘高校在夢時代返台首演，緊接著「高雄聖誕跨年嘉年華」為高雄添上濃濃過節氣氛，號召民眾參加南台灣最浪漫、嗨度爆表的歲末嘉年華。

高雄年末歡慶活動從聖誕節開跑，20公尺高的聖誕樹將於中央公園現身。市府指出，夢幻藍金色調光芒，象徵擁抱溫暖、迎向希望，周邊點綴著金黃燈海，公園內還有逾5公尺高的純白麋鹿，寬度達4.5公尺的閃耀金黃翅膀和白色光球天幕，襯托出濃厚又浪漫的節慶氛圍。

聖誕活動將串連周邊商圈，從中央公園、捷運美麗島站至高雄願景館（舊火車站）結合光環境及節慶街道裝飾等。中山路將延續「點亮城市中軸線」，兩側行道樹將使用LED燈具渲染光影；部分路段妝點聖誕燈飾，展現出多層次的佳節意象。

市府將於12月22、23日在中央公園舉辦「聖誕都會生活節」，以中央公園為中心向外延伸，布置光環境串連「高雄表參道」的各大商圈夜市，另有雙表演舞台，預計有超過250攤聖誕文創與在地商圈市集。