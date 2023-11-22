高雄左營3天3次大停電 立委候選人齊聲要台電出來面對

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄左營區21日晚間9時許，因地下纜線故障導致4938戶停電。圖／王子齊提供
高雄左營區21日晚間9時許，因地下纜線故障導致4938戶停電。圖／王子齊提供

高雄市左營區昨（21）日晚間9時34分許發生大規模停電，華夏路、大中二路、曾子路等重要路段周遭共有4938戶停電，雖在台電搶修下1個多小時就全數復電，但這已經是左營區3天內第3次停電，不僅民眾一片罵聲，左營區的藍、綠立委候選人也齊聲要求台電要公開說明。

高雄左營區19日就因地下電纜故障，一度造成近5000戶停電，昨天上午又因屏山變電所系統電壓異常偏高，導致左營高鐵站、左營巨蛋購物廣場、台鐵新左營站、警廣電台停電將近1小時，昨晚又因地下纜線故障導致4938戶停電，造成1女子受困電梯獲救。

民進黨提名參選左楠區立委的現任市議員李柏毅在臉書貼文表示，左營3天3度停電，影響民眾生活，「任誰都無法接受！」雖然台電回報已於稍早修復電力供應，但他還是要求應該公開說明停電原因，並全面檢查相關的設備線路。

李伯毅表示，昨晚停電的新上、新下、菜公一帶，更是左營人口密集的住商區，無預警停電對民生影響重大，絕對要檢討改善，他會持續聯繫台電，務必以最快的速度全面檢討檢查、準確解決問題。

國民黨提名參選左楠區立委的現任市議員李眉蓁說，左營19日才剛大停電，影響5000戶，沒想到昨天中午又無預警停電，漢神巨蛋被迫延至12點開店，高鐵左營站也被波及，停電時間約半小時「這樣的電力系統，真的比敵人還可怕！」毫無預警就停電，台電再度嚇壞台積電。

台電表示，左營區政德路、新庄段、大中二路、重文街、重立路、重政路、曾子路、華夏路一帶，昨晚9時34分突然停電，一度造成4938戶陷入黑暗，搶修人員獲報後立刻趕往現場查修，在昨晚10時50分許全數復電，初步研判是地下電纜故障導致停電。

李姓女子說，昨晚停電時剛好騎車經過華夏路，結果發現整條道路陷入一片黑暗，還有部分號誌故障，僅部分店家的招牌有亮光；由於華夏路整條正在道路整修，道路範圍狹窄，她小心翼翼騎車。

警方說，昨晚9時42分接獲第一件民眾報案，表示華夏路、南屏路的號誌因為停電故障，警方立即派遣警力前往疏導交通，隨後又陸續有居民、路人反映左營區路口號誌不亮，警方連忙加派警力前往各路口指揮交通，直到昨晚10時50分全數復電，總計共有25個路口的號誌因停電故障，幸好均未發生車禍事故。

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