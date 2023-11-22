高雄左營晚間一度4千多戶停電 研判地下電纜故障

中央社／ 記者蔡孟妤高雄21日電

高雄市左營區今天上午10時多停電，晚間9時多又再度停電。台灣電力公司高雄區營業處表示，左營區政德路等一帶停電4938戶，初判是地下電纜故障，查修後，晚間10時50分皆已復電。

台灣電力公司高雄區營業處今天晚間發布訊息表示，今天晚間9時34分，左營區政德路、大中二路、重文街、重立路、重政路、曾子路、華夏路等一帶停電4938戶，初步研判是地下電纜故障，已立即加派人力查修中。

高雄市消防局表示，晚間9時46分接獲左營區新莊一路電梯受困案，消防局出動2車5人，到場後發現有1名約50歲女子受困，但未受傷，電梯公司到場處理已脫困。

左營區19日中午也曾無預警停電，造成大中二路、天祥二路、至真路、辛亥路、孟子路、華夏路等共4687戶停電，事故原因也是地下電纜故障。

今天左營區更是1天停電2次，高鐵左營站及漢神巨蛋購物廣場今天上午10時多突然跳電，導致高鐵左營站電扶梯及部分商家停電，但未影響列車營運；漢神巨蛋購物廣場原訂上午11時開門，因此延至近中午12時才營業。

停電 高雄市

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