陳其邁：高雄YouBike學生前30分鐘免費 延至2026年

國民黨高雄市議員曾麗燕今天質詢指出，台北市將恢復YouBike前30分鐘免費，盼高雄市能跟進。市長陳其邁答詢表示，已簽准學生騎乘YouBike2.0前30分鐘免費優惠延長至2026年。

曾麗燕今天在高雄市議會質詢表示，台北市明年將恢復YouBike前30分鐘免費政策，希望高雄也能跟進，為2050年淨零城市目標努力。

曾麗燕說，高雄騎乘YouBike對象以學生族群為主，啟用YouBike2.0以來，已經突破2500萬人次使用。高雄推動學生YouBike2.0前30分鐘免費政策，將至今年12月31日截止，希望市府研議跟進台北政策。

陳其邁答詢表示，民眾持TPASS通勤999與399月票，及憑一卡通搭公共運輸轉乘，均享有YouBike2.0前30分鐘免費優惠；目前學生騎乘YouBike2.0也是前30分鐘免費，且已簽准免費延至2026年。

陳其邁並表示，市府持續推動MenGO整合平台，包含整合捷運、輕軌、公車、YouBike等多元交通運輸工具，提供票證、支付等各項功能，並屢次獲得國際各項大獎肯定。