高雄3區11/22停水8600戶 因台水加壓站高壓電氣檢驗
台灣自來水公司明天將辦理民國112年嘉興加壓站高壓電氣檢驗，高雄市阿蓮區全區及岡山區6里、路竹區4里，明天下午1時至5時，總計有8600戶停水，提醒用戶提前儲水備用。
台灣自來水公司網站公告，明天下午1時至5時，高雄市岡山區台上里、華崗里、大莊里、嘉峰里、潭底里、嘉興里，及路竹區甲南里、下坑里、竹園里、甲北里，阿蓮區全區，總計停水8600戶。
台灣自來水公司第七區管理處表示，停水原因為辦理112年嘉興加壓站高壓電氣檢驗。施工期間排定於用水離峰時間，影響供水程度已降至最低。
此外，預定電氣檢驗時間為2小時，將督促廠商儘速完成檢驗，以縮短停水時程。停水期間提醒用戶少量儲水備用，關閉抽水馬達，以免馬達毀損，並於下午5時前恢復供水。
高雄市政府今天也在官方臉書（Facebook）粉絲專頁發文呼籲民眾提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。
高雄市政府表示，建築物的自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間，需將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。
此外，水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次污染。復水後，將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水。恢復供水後，如仍無（缺）水時，可通知台灣自來水公司。
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