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學校社區化 金寧中小學戶外籃球、網球場啟用居民開心

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金寧鄉社區戶外籃球、網球場及第二停車場工程今天辦落成啟用典禮，會後校方也引導與會貴賓參觀籃球場。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉社區戶外籃球、網球場及第二停車場工程今天辦落成啟用典禮，會後校方也引導與會貴賓參觀籃球場。記者蔡家蓁／攝影

歷經1年2個月的工期，金寧鄉社區戶外籃球、網球場及第二停車場工程今在寧中小師生、家長與社區居民的見證下，落成啟用，未來社區居民與學校可共同使用。居民表示，多一處場域可以運動，超開心。

啟用典禮由金寧中小學校長宋文法主持，立委陳玉珍、副議長歐陽儀雄、金寧鄉長楊忠俊、金寧鄉代會主席黃文欣、教育處長孫麗琪、金門縣立體育場長王志仁、地區中小學校長與地方士紳都到場見證。

金寧鄉戶外球場位於金寧國民中小學校園，總面積4779平方公尺，工程總經費約2877萬元，教育部體育署補助900萬元，離島建設基金挹注900萬元，金門縣府補助1千77萬元，興建4面籃球場及1面網球場，去年4月開工，今年6月完工，工期約1年2個月。校內第二停車場面積623平方公尺，工期5個月，有汽車格26席、機車格10席，工程費約470萬，全由縣府挹注。

孫麗琪表示，這兩大工程的落成啟用，未來在學校與社區體育設施的構建上將更加充實，同時配合工程所興建的第二停車場，不但提供使用者方便的停車空間，更藉此規畫了更安全便利的通學場域；她也提及，此興建計畫的完美落成，更彰顯了陳縣長一直以來強調共好共享共榮的理念。她也特別代表陳縣長頒發感謝狀，給相關廠商，感謝他們鼎力支持興學。

陳玉珍在致詞中也表示，會大力支持寧中小未來的規劃與發展，將持續爭取中央款補助建設，成為學校最好的後盾，楊忠俊和黃文欣對縣府的支持和挹注表示感謝，金寧鄉的人口在持續的成長，有關後續體育場館運動設施或共融公園的興建都是必要之投資，希望縣府能繼續支持與協助。

金寧鄉社區戶外籃球、網球場及第二停車場工程今天辦落成啟用典禮，縣府教育處長孫麗琪（左一）頒發感謝狀給相關單位。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉社區戶外籃球、網球場及第二停車場工程今天辦落成啟用典禮，縣府教育處長孫麗琪（左一）頒發感謝狀給相關單位。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉社區戶外籃球、網球場及第二停車場工程今天辦落成啟用典禮，與會貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉社區戶外籃球、網球場及第二停車場工程今天辦落成啟用典禮，與會貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影
金寧中小學也特別安排在場的貴賓將籃球傳給該校的學生們，象徵著薪火相傳，接到球的學生依序將球投進籃框，象徵啟用典禮圓滿落幕。記者蔡家蓁／攝影
金寧中小學也特別安排在場的貴賓將籃球傳給該校的學生們，象徵著薪火相傳，接到球的學生依序將球投進籃框，象徵啟用典禮圓滿落幕。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉社區戶外籃球、網球場及第二停車場工程今天辦落成啟用典禮，由金寧中小學太鼓隊磅礡鼓聲中揭開序幕。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉社區戶外籃球、網球場及第二停車場工程今天辦落成啟用典禮，由金寧中小學太鼓隊磅礡鼓聲中揭開序幕。記者蔡家蓁／攝影

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