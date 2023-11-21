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高雄奇葩道路設施出現「9¾月台」 人行道退縮路燈桿留馬路

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市議員張博洋表示，正義路一處剛鋪好的路，路燈就插在馬路上，原來是因為人行道退縮後，路燈拔起來再設時竟沒有退縮。記者徐如宜／攝影
高雄市議員張博洋表示，正義路一處剛鋪好的路，路燈就插在馬路上，原來是因為人行道退縮後，路燈拔起來再設時竟沒有退縮。記者徐如宜／攝影

高雄市議會今市政總質詢，市議員張博洋細數高雄多處道路的「奇葩設計」，有的路燈桿就插在馬路上，還有行人穿越道終點就撞到圍籬，猶如電影哈利波特中的9¾月台嗎？質疑高市府道路權責破碎化，跨局處平台溝通效果不彰。副市長林欽榮表示，會建立統合SOP，在一個月內改善問題。

張博洋說，上個會期要求交通標線與實體工程應整合，但過半年，只看到更多溝通不良產物。像正義路一處剛鋪好的路，路燈就插在馬路上，原來是因為人行道退縮後，路燈拔起來再設時竟沒退縮，令人傻眼的的是過程竟沒有人覺得有問題，還畫線？

正義路居民反映，本來人行道退縮、路變大是好事，但竟然把路燈桿留在人行道外的馬路上，有點誇張，市府工程為何不能一次到位，真是尾大不掉。

張博洋再舉例，鐵道一街的號誌燈就放在馬路上，納悶這個驗收也能過？同樣在鐵道一街，行人穿越道終點就撞到圍籬，沒有人行道，是哈利波特的9¾月台嗎？建國路一處行人穿越道的終點，是一棵樹，請問行人走過去是要「螞蟻上樹」嗎？

張博洋說，輕軌大順自由路口，斑馬線走到最後是一個突起來的人行道，可以看出已無法做無障礙坡道。富民路與大順路口，標線人行道走到一半，直接撞設施箱。相關單位為何會一直做這些介面上無法整合的事？

「問題在於道路權責破碎化。」張博洋說，高雄市道路交通權責，交通局管標線，工務局道工處管實體設施，公園處管路樹路燈，新工處管新闢道路，警察局管交通管制與取締開罰，區公所管6米以下道路鋪設，公路總局管省道，台電管電箱、電桿。權責四散在各個局處，如果事先溝通不良，就會出現像以上道路的問題，跨單位的溝通平台為什麼可以做的這麼差？這樣行人地獄要如何改善？

輕軌大順路封路測試那天，公車無法抵達站點，但站牌卻沒任何改道告示，APP公車到站時間也顯示正常，學生及民眾傻傻等一個小時，才被工人告知。11月17日下午3點大順建工路至大順建興封路，工務局收到施工路權申請後，是否有同步通報交通局？是否有跟警消的警急車輛同步封路資訊？

副市長林欽榮表示，會建立統合SOP，工務局所屬處、交通局、交通大隊等單位溝通，像站東、站西路就是一個好例子，並檢視所有問題點，在一個月內改善。市府已爭取到1.46億元經費，在明年一、二月輕軌免費試營運期間，會啟動8個月的人行道改善造街。

高雄市議員張博洋表示，鐵道一街一處行人穿越道終點就撞到圍籬，沒有人行道，是哈利波特的9¾月台嗎？記者徐如宜／攝影
高雄市議員張博洋表示，鐵道一街一處行人穿越道終點就撞到圍籬，沒有人行道，是哈利波特的9¾月台嗎？記者徐如宜／攝影
高雄市議員張博洋表示，正義路一處剛鋪好的路，路燈就插在馬路上，原來是因為人行道退縮後，路燈拔起來再設時竟沒有退縮。記者徐如宜／攝影
高雄市議員張博洋表示，正義路一處剛鋪好的路，路燈就插在馬路上，原來是因為人行道退縮後，路燈拔起來再設時竟沒有退縮。記者徐如宜／攝影

人行道 張博洋

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