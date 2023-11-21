高雄同志大遊行25日登場 20家旅宿業獲「性別友善旅宿標章」

高雄同志大遊行將於本月25日舉辦，為推動性別友善政策，高雄觀光局目前已完成20家性別友善旅宿標章評鑑並頒發標章，該標章有5大面向，包括業者需參與性平課程培訓、張貼友善空間識別、設置性別友善廁所、表單友善化及員工制服可依性別認同自由選擇。

觀光局長高閔琳表示，LGBTQ+族群旅客在旅遊、住宿過程中常遭遇異樣眼光，高雄市觀光局率全國之先，推動「性別友善旅宿標章」，由各個團體實地走訪、現場輔導及實際審查的方式進行推動，至11月已有20家旅宿獲頒性別友善標章。

擔任「性別友善旅宿計畫」審查委員的「台灣同志諮詢熱線協會」監事蔣書弘指出，很多時候多元性別族群遭受不友善對待是隱微的，除具體設施和宣示外，特別需要觀察細節處的設計是否足夠貼心和尊重；包括住宿問卷的性別欄位、標識圖案，都會是委員們所關心與重視的部分。