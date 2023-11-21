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李昆澤登記參選力拚4連霸 對高雄「八仙過海」喊有信心
高雄市第五選區民進黨現任立委李昆澤下午在妻子廖翊百、議長康裕成和綠營議員陪同下登記參選，他表示對民進黨高雄8席立委全上「8仙過海」有信心，強調「不論藍白怎麼合，人民只會選擇賴清德」。
李昆澤說，希望透過選舉讓人民檢視他過去的問政表現與在地建設，爭取認同。
對於前市長韓國瑜名列國民黨不分區名單第一名，未來將進國會，李昆澤認為這是國民黨內部決定，他相信高雄市民仍會支持賴清德，民眾相信民進黨會挺台灣、建設高雄，事實證明民進黨在高雄的建設都已陸續完成，「民眾在意的是城市的進步，而非國民黨的不分區人選」。
李昆澤說自己的政績包括爭取鐵路地下化、拆除陸橋、填平地下道、推動綠園道等，並加速高雄火車站商圈發展，科工館也將進行改造，希望當選後能為高雄市三民區及苓雅八里打造更好的生活環境。
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