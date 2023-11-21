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貓奴注意！喵星人明年攻占屏菸 預售票明天全面開賣

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
史上最萌「貓・美術館－世界名畫・全面喵化 CAT ART by Shu Yamamoto」，將於明年1月19日至4月14日在屏菸1936文化基地10號倉庫展出，預售票於明天上午10點開賣。圖為「煎餅磨坊的貓舞會」雷喵瓦。圖／屏東縣政府提供
史上最萌「貓・美術館－世界名畫・全面喵化 CAT ART by Shu Yamamoto」，將於明年1月19日至4月14日在屏菸1936文化基地10號倉庫展出，預售票於明天上午10點開賣。圖為「煎餅磨坊的貓舞會」雷喵瓦。圖／屏東縣政府提供

史上最萌「貓・美術館－世界名畫・全面喵化 CAT ART by Shu Yamamoto」，將於明年1月19日至4月14日在屏菸1936文化基地10號倉庫，展出60件療癒貓咪名畫，預售票於明天上午10點開賣，至開展前一天止，預售優惠200元（原價299元），購票請上udn售票網，活動詳情請關注屏菸1936文化基地官網及臉書。

屏東縣政府文化處表示，該展覽歷經台北、高雄、香港、石卷、上海、首爾等城市巡迴，走過6個亞洲城市，於明年重返台灣，帶來全新展區規畫及10件未在台灣展出過的貓名畫，此次展覽將以「古典貓肖像」、「庶貓日常」、「貓體之美」、「貓的藝術」、「交流的貓藝術」等5大區，呈現豐富多元的貓藝術，共計展出60件名畫，其中包含雷喵瓦「煎餅磨坊的貓舞會」、喵衛「衝啊！貓破崙」、喵文西「最後的猫餌」等新作品。

文化處指出，屏菸場創造全新觀展體驗，規畫限定「貓趣空間」，包含巨型玻璃花窗「光之貓」、專屬於貓咪的「貓浮宮」、及獨家新場景「大碗島的貓咪午睡」、「貓之泉」、「貓納斯的誕生」、「咖啡館的貓」、「貓星月夜」等，結合貓咪的獨特魅力，及橫跨東西洋藝術史的畫作，讓民眾親身走入名畫變成貓，另2月2日、22日及3月22日為寵物開放日，只要遵守「寵物不落地規範」，把寵物置於籠子、背包等空間，即可與自己心愛的毛小孩同遊喵的世界。

史上最萌「貓・美術館－世界名畫・全面喵化 CAT ART by Shu Yamamoto」，將於明年1月19日至4月14日在屏菸1936文化基地10號倉庫展出，預售票於明天上午10點開賣。圖為「巨型玻璃花窗-光之貓」。圖／屏東縣政府提供
史上最萌「貓・美術館－世界名畫・全面喵化 CAT ART by Shu Yamamoto」，將於明年1月19日至4月14日在屏菸1936文化基地10號倉庫展出，預售票於明天上午10點開賣。圖為「巨型玻璃花窗-光之貓」。圖／屏東縣政府提供
史上最萌「貓・美術館－世界名畫・全面喵化 CAT ART by Shu Yamamoto」，將於明年1月19日至4月14日在屏菸1936文化基地10號倉庫展出，預售票於明天上午10點開賣。圖為「衝啊！貓破崙」喵衛。圖／屏東縣政府提供
史上最萌「貓・美術館－世界名畫・全面喵化 CAT ART by Shu Yamamoto」，將於明年1月19日至4月14日在屏菸1936文化基地10號倉庫展出，預售票於明天上午10點開賣。圖為「衝啊！貓破崙」喵衛。圖／屏東縣政府提供
史上最萌「貓・美術館－世界名畫・全面喵化 CAT ART by Shu Yamamoto」，將於明年1月19日至4月14日在屏菸1936文化基地10號倉庫展出，預售票於明天上午10點開賣。圖為「最後的貓餌」喵文西。圖／屏東縣政府提供
史上最萌「貓・美術館－世界名畫・全面喵化 CAT ART by Shu Yamamoto」，將於明年1月19日至4月14日在屏菸1936文化基地10號倉庫展出，預售票於明天上午10點開賣。圖為「最後的貓餌」喵文西。圖／屏東縣政府提供
史上最萌「貓・美術館－世界名畫・全面喵化 CAT ART by Shu Yamamoto」，將於明年1月19日至4月14日在屏菸1936文化基地10號倉庫展出，預售票於明天上午10點開賣。圖為「貓娜麗莎」喵文西。圖／屏東縣政府提供
史上最萌「貓・美術館－世界名畫・全面喵化 CAT ART by Shu Yamamoto」，將於明年1月19日至4月14日在屏菸1936文化基地10號倉庫展出，預售票於明天上午10點開賣。圖為「貓娜麗莎」喵文西。圖／屏東縣政府提供

貓咪 寵物 屏東縣政府

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