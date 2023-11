貓奴注意！喵星人明年攻占屏菸 預售票明天全面開賣

史上最萌「貓・美術館-世界名畫・全面喵化 CAT ART by Shu Yamamoto」,將於明年1月19日至4月14日在屏菸1936文化基地10號倉庫,展出60件療癒貓咪名畫,預售票於明天上午10點開賣,至開展前一天止,預售優惠200元(原價299元),購票請上udn售票網,活動詳情請關注屏菸1936文化基地官網及臉書。

屏東縣政府文化處表示,該展覽歷經台北、高雄、香港、石卷、上海、首爾等城市巡迴,走過6個亞洲城市,於明年重返台灣,帶來全新展區規畫及10件未在台灣展出過的貓名畫,此次展覽將以「古典貓肖像」、「庶貓日常」、「貓體之美」、「貓的藝術」、「交流的貓藝術」等5大區,呈現豐富多元的貓藝術,共計展出60件名畫,其中包含雷喵瓦「煎餅磨坊的貓舞會」、喵衛「衝啊!貓破崙」、喵文西「最後的猫餌」等新作品。