快訊

台中立委藍白聯合登記 朱：藍白若不合 被劈成2半的孩子是台灣人民

恐不放棄武統！不是2027 旅美中國學者示警「台灣最危險時期」

到底誰反猶？加薩戰爭下 法國的政治光譜與猶太論述

全國心智障礙運動大會 金門代表隊勇奪12金、5銀大滿貫

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門身心礙者家長協會組隊參加全國心智障礙運動大會，表現亮眼，金門縣副議長歐陽儀雄（右一）、教育處長孫麗琪（左一）到場向選手們賀喜。圖／金門身心礙者家長協會提供
金門身心礙者家長協會組隊參加全國心智障礙運動大會，表現亮眼，金門縣副議長歐陽儀雄（右一）、教育處長孫麗琪（左一）到場向選手們賀喜。圖／金門身心礙者家長協會提供

第14屆全國心智障礙運動大會11月4日在高雄鳳山舉行，金門縣由金門身心礙者家長協會選拔並帶隊赴台參賽，選手表現亮眼，共奪得12金、5銀、7銅及15項優勝，成績堪稱歷年之最，縣府昨晚特別為他們舉辦慶功宴，副縣長李文良肯定選手們的傑出表現，展現毅力、堅韌和團隊精神，為金門爭光。

慶功宴昨晚登場，包括金門縣副縣長李文良、副議長歐陽儀雄、教育處長孫麗琪到場向選手賀喜，李文良頒發獲獎選手獎牌，對選手及教練為金門身心障礙運動的付出表示感謝，鼓勵選手在後年的全國心智障礙運動大會上再創高峰。

李文良表示，金門縣政府向來重視身心障礙者的各項權益，推動身障運動更是不餘遺力，除不定期辦理相關競賽及活動外，也積極補助各項活動經費。

此次運動會金門縣代表隊參賽選手表現亮眼，共計奪得12金、5銀、7銅及15項優勝。金牌分別為100公尺莊佩琪，200公尺蔡雨彤、蔡其勤，目標傳球董宏凱，定點投籃張維揚、莊迪琳、張玉芬、何天送、董宏凱，十米運球張玉芬、黃翔威、何天送。銀牌分別為硬式網球擲遠蔡雨彤，25公尺周祥耀，200公尺呂添榮、周祥耀，定點投籃黃翔威，十米運球楊欣翰。銅牌分別為硬式網球擲遠趙佳薇，100公尺呂添榮，目標傳球許閔棋，定點投籃許閔棋、陳邦杰、楊欣翰。15項優勝分別為硬式網球擲遠趙佳瑜，25公尺莊佩琪，100公尺蔡孟樺、楊松暉、呂振宏，200公尺蔡孟樺、楊松暉、呂振宏，目標傳球歐陽萱、莊迪琳、吳念祖，定點投籃歐陽萱、吳念祖，十米運球張維揚、陳邦杰。

金門身心礙者家長協會理事長歐陽彥森也說，這次比賽不僅是體育賽事，更是一個展示能力和潛力的機會，很開心金門代表隊的成員們展現了他們克服了困難和挑戰，以積極的態度和無限的努力，證明是他們是優秀的運動員和人才，同時為個人也為金門贏得榮耀。

金門身心礙者家長協會組隊參加全國心智障礙運動大會，表現亮眼，副縣長李文良（左）頒發獎狀給理事長歐陽彥森。圖／金門身心礙者家長協會提供
金門身心礙者家長協會組隊參加全國心智障礙運動大會，表現亮眼，副縣長李文良（左）頒發獎狀給理事長歐陽彥森。圖／金門身心礙者家長協會提供

金門 運動 歐陽

延伸閱讀

影／金門立委選舉登記拔頭籌 陳玉珍提12大政見拚連任

影／金酒杯接力賽開跑 以「酒」接力與創意服裝超吸睛

暌違5年金門舉辦寶寶爬行賽 小朋友狀況多超可愛

金大歡慶27周年校慶 李文良肯定該校是縣府智庫

相關新聞

全國心智障礙運動大會 金門代表隊勇奪12金、5銀大滿貫

第14屆全國心智障礙運動大會11月4日在高雄鳳山舉行，金門縣由金門身心礙者家長協會選拔並帶隊赴台參賽，選手表現亮眼，共奪...

佳樂水吊橋封閉後慘遭颱風重擊 縣府列優先重建並升級服務品質

有「大自然地理地室」美名的屏東滿州鄉佳樂水風景區，今年初恢復營運後人氣回溫，鄰近必經的港口吊橋，卻因鐵鑬鏽蝕安全問題持續...

南橫武雄橋改建完成通車 「以路就樹」避3百年紅檜

14年前的莫拉克風災讓南橫公路嚴重受損，許多橋梁遭到沖毀，這些年僅靠公路局以管涵建立便道使其交通不致中斷。近日位於台20...

貼心！高雄輕軌路網成圓行人更安全 新闢30處通訊式行人專用號誌

高雄輕軌年底前新增7個站、路網成圓，高市府在輕軌沿線增設醒目的綠色行穿線及標線型人行道，同時新增30處「通訊式、放大型」...

不一樣了！高雄五個捷運站將更名 別了南岡山、掰了西子灣

高捷紅線岡山路竹延伸線明年6月將通車到「岡山車站」站，把握新路線通車，路網需更新資訊前，高雄市府組成跨局處更名委員會，針...

林百貨慶92歲！ 「台南400全城搖擺」摩登大遊行登場

台南林百貨即將邁入92歲，今年將以「台南400全城搖擺」為主題，12月2日以「府城摩登大遊行」揭開「台南400」序曲，市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。