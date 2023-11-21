全國心智障礙運動大會 金門代表隊勇奪12金、5銀大滿貫

第14屆全國心智障礙運動大會11月4日在高雄鳳山舉行，金門縣由金門身心礙者家長協會選拔並帶隊赴台參賽，選手表現亮眼，共奪得12金、5銀、7銅及15項優勝，成績堪稱歷年之最，縣府昨晚特別為他們舉辦慶功宴，副縣長李文良肯定選手們的傑出表現，展現毅力、堅韌和團隊精神，為金門爭光。

慶功宴昨晚登場，包括金門縣副縣長李文良、副議長歐陽儀雄、教育處長孫麗琪到場向選手賀喜，李文良頒發獲獎選手獎牌，對選手及教練為金門身心障礙運動的付出表示感謝，鼓勵選手在後年的全國心智障礙運動大會上再創高峰。

李文良表示，金門縣政府向來重視身心障礙者的各項權益，推動身障運動更是不餘遺力，除不定期辦理相關競賽及活動外，也積極補助各項活動經費。

此次運動會金門縣代表隊參賽選手表現亮眼，共計奪得12金、5銀、7銅及15項優勝。金牌分別為100公尺莊佩琪，200公尺蔡雨彤、蔡其勤，目標傳球董宏凱，定點投籃張維揚、莊迪琳、張玉芬、何天送、董宏凱，十米運球張玉芬、黃翔威、何天送。銀牌分別為硬式網球擲遠蔡雨彤，25公尺周祥耀，200公尺呂添榮、周祥耀，定點投籃黃翔威，十米運球楊欣翰。銅牌分別為硬式網球擲遠趙佳薇，100公尺呂添榮，目標傳球許閔棋，定點投籃許閔棋、陳邦杰、楊欣翰。15項優勝分別為硬式網球擲遠趙佳瑜，25公尺莊佩琪，100公尺蔡孟樺、楊松暉、呂振宏，200公尺蔡孟樺、楊松暉、呂振宏，目標傳球歐陽萱、莊迪琳、吳念祖，定點投籃歐陽萱、吳念祖，十米運球張維揚、陳邦杰。