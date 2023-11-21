貼心！高雄輕軌路網成圓行人更安全 新闢30處通訊式行人專用號誌
高雄輕軌年底前新增7個站、路網成圓，高市府在輕軌沿線增設醒目的綠色行穿線及標線型人行道，同時新增30處「通訊式、放大型」行人專用號誌，可即時顯示行人通行的剩餘時間，避免傳統行人號誌在路口秒數切換時，需等待2至3個周期，才能顯示剩餘秒數的問題，提升過馬路的安全性。
高市交通局表示，輕軌最後的東環段沿線輕軌站區及學校附近的路口，已規畫12處綠色行穿線，同時設置27處行人庇護島。此外，為保障行人在路口停留及通行的安全，交通局特別以標線畫定了12處路口轉角的人行道範圍，有助於修正導引車輛於路口轉彎，以利後續的實體人行道工程無縫接軌。
輕軌東環段路口號誌也進行了升級，換裝了新一代控制器，同時新增30處「通訊式、放大型」行人專用號誌。這種「通訊式」號誌與傳統的「學習式」號誌截然不同，能即時顯示行人通行的剩餘時間，避免傳統行人號誌在路口秒數切換時，需要等待2至3個週期，才能顯示剩餘秒數資訊的問題，改善通過路口的效率與安全性。
交通局表示，為了進一步提升行人安全，沿線路口的行人燈都升級為放大型，以增加其可見度。對特定的地點，例如T字路口、學校及商場周邊等，交通局特別設計了9處行人早開時相，在車行綠燈亮起前讓行人先穿越，減少車輛與行人在路口的交會，以降低事故風險。
高雄輕軌採分階段施工與營運方式，邊興建邊通車最後的C25到C32年底完工，沿途4.9公里，將新設新上國小站、灣仔內站、鼎山街站、高雄高工站、樹德家商站、科工館、聖功醫院站。全環通車後共計22.1公里、38座候車站。
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