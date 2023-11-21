不一樣了！高雄五個捷運站將更名 別了南岡山、掰了西子灣

高捷紅線岡山路竹延伸線明年6月將通車到「岡山車站」站，把握新路線通車，路網需更新資訊前，高雄市府組成跨局處更名委員會，針對高捷站名全面檢視，有5座站名將更名，包括紅線楠梓加工區站更名為「楠梓科技園區」站、捷運南岡山站更名為「岡山高醫」站，橘線市議會站（舊址）更名為「前金」站、西子灣站更名為「哈瑪星」站、技擊館站名為「苓雅運動園區」站。

高捷表示，更名費用將納入高捷局的紅線岡山路竹延伸線辦理，最快明年6月完成更名；高捷將更名一事，也在臉書高雄點 Kaohsiungtien引起討論，有網友說「西子灣改成哈瑪星合理多了，之前出站發現還有半個多小時的腳程才到西子灣，大傻眼」、「楠梓科學園區站該不會是日月光要求的吧」，「市議會站根本沒市議會，趁這次更名換掉很棒」。

至於高捷岡山路竹延伸線進度，高捷局表示，捷運岡山路竹延伸線總長13.08公里，共設置8座車站，工程分為三階段，第一階段、2A階段與2B階段，第一階段是從南岡山站往北延伸，新增一站「岡山車站」站，該路段全長1.46公里，明年6月可通車。

岡山路竹延伸線2A階段工程，則新增「岡山工農」站、「本洲產業園區」站、「高雄科學園區」站、「高苑科技大學」站與「南路竹」站共5個站，該路段全長7.75公里，相關土建機電工程已發包且施工中，預計116年通車。

至於岡山路竹延伸線2B階段工程，則從南路竹站再往北延伸3.87公里，新設路竹站與大湖站，採高架車站，路線止於湖內區中山路與環球路口，這部分合規劃已經行政院核定，預計118年通車。

高捷局指，岡山路竹延伸線可服務岡山、路竹、湖內等大岡山地區約35.4萬民眾，且直接在路竹的高雄科學園區設站，可帶動北高雄整體區域發展。