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城市光廊消光 陳其邁看了也漏氣

聯合報／ 記者王昭月／高雄報導

高雄城市光廊在前市長謝長廷任內啟用，現況斑駁、陳舊，連市長陳其邁都坦言「已走味、覺得漏氣」；議員認為城市光廊曾是高雄榮耀，各縣市爭相模仿，如今裝置藝術生鏽、雕像褪色，失去「光」彩，建議先恢復燈光及音樂，重現風華；工務局表示，會勘後考慮找原設計師討論再造，明年可付諸執行。

高雄市城市光廊是前市長謝長廷2001年邀請9名藝術家共同推動，亮彩藝術光影極具特色，一度受各縣市爭相模仿，營運9年熄燈後，在前市長陳菊任內重新招標營運，2014年耗費4000萬整修，但如今風華褪盡，失去「光」彩。

市議員黃文益指出，日前與工務局會勘，發現城市光廊燈光全無，藝術家黃文勇設計「生命之樹」布滿鐵鏽，蘇志徹雕像作品「守望」也褪色，林熺俊設計的七彩玻璃平台黯然無光，許多裝置藝術未妥善維護，補丁到失去原味。

黃文益說，城市光廊曾是高雄榮耀，外地客必遊景點，台中市前市長林佳龍當年參訪後，即在台中市大里運動公園引用，但現在城市光廊徒留空名，建議至少要恢復燈光照明及輕音樂，或評估重新翻修。

陳其邁說，城市光廊先前因周遭大立、大統、新崛江等商圈轉移，風華不再，他看了也覺得漏氣，現在包括唐吉訶德等日系名店將進駐大立百貨，很有機會復振，市府會先就裝置藝術「掉漆」部分先整理，再思考整建。

工務局長楊欽富回覆，當年捷運站開發時，因車位等問題尚未定案，臨時興建「城市光廊」填補，多年後風華不再，為重啟營運，曾委託觀光局招商，但場域限縮在中華及五福路一側，失去亮點，考慮找原設計師林熺俊再造。

林熺俊說，城市光廊是高雄人的記憶，亦是高雄景觀轉變關鍵，大陸及國內各縣市都曾參訪取經。

林熺俊表示，當年是當成「文化事件」而非單純工程推動，如有機會再造，應以現代思維全新規畫，不只讓城市光廊活化，還應串聯周邊商圈、美麗島大道延伸到愛河灣，形成高雄全新遊點。

設計師 裝置藝術 藝術家

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