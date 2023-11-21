聽新聞
test
0:00 / 0:00
輕軌候車亭融入藝術巧思 捷運衛武營站爭建地下街
高雄捷運黃線土建工程預計下月動工，高捷局證實黃、橘線交會的衛武營站，將爭取興建到下一站、新甲站間829公尺長地下商店街，串聯兩側衛武營及2026年完工的三井購物中心，成為南台灣最大藝文購物商圈；另輕軌候車亭透過藝術家設計，融入福祿壽禧財五福臨門巧思，增添藝術氣息。
高捷局表示，原黃線終點是「前鎮高中」，現規畫往西延伸，經新生路後抵達前鎮漁港，延伸路線長2.53公里，將新增「新生路」與「前鎮漁港」，預計明年6月提報中央審議。
高捷局說，黃線衛武營站至新甲站間，擬設置長829公尺地下商店街，已向交通部申請可行性評估經費。
另輕軌路網成圓，明年元旦起試營運，高捷邀請在地藝術家林熺俊指導，在輕軌候車站融入福祿壽禧財五福臨門巧思，另將斥資1.46億元，打造C24至C32站新通車路段兩側人行道。
林熺俊表示，候車亭以福祿壽禧財五福臨門為主題，取其諧音以5種動物代表，「蝙蝠」象徵福氣，「鹿」代表祿，有擁善享福之意，「鶴」代表壽也有賀壽之意，「喜鵲」有喜氣快樂之意，而「貓」代表財，有招財貓之意，結合最後一哩路也有幸福圓滿意義。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言