輕軌候車亭融入藝術巧思 捷運衛武營站爭建地下街

高雄捷運黃線土建工程預計下月動工，高捷局證實黃、橘線交會的衛武營站，將爭取興建到下一站、新甲站間829公尺長地下商店街，串聯兩側衛武營及2026年完工的三井購物中心，成為南台灣最大藝文購物商圈；另輕軌候車亭透過藝術家設計，融入福祿壽禧財五福臨門巧思，增添藝術氣息。

高捷局表示，原黃線終點是「前鎮高中」，現規畫往西延伸，經新生路後抵達前鎮漁港，延伸路線長2.53公里，將新增「新生路」與「前鎮漁港」，預計明年6月提報中央審議。

高捷局說，黃線衛武營站至新甲站間，擬設置長829公尺地下商店街，已向交通部申請可行性評估經費。

另輕軌路網成圓，明年元旦起試營運，高捷邀請在地藝術家林熺俊指導，在輕軌候車站融入福祿壽禧財五福臨門巧思，另將斥資1.46億元，打造C24至C32站新通車路段兩側人行道。

林熺俊表示，候車亭以福祿壽禧財五福臨門為主題，取其諧音以5種動物代表，「蝙蝠」象徵福氣，「鹿」代表祿，有擁善享福之意，「鶴」代表壽也有賀壽之意，「喜鵲」有喜氣快樂之意，而「貓」代表財，有招財貓之意，結合最後一哩路也有幸福圓滿意義。