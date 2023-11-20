高市民代批「關切用地爭議卻被指介入」 耳語來自市府

高雄苓雅區「兒22用地」爭議多年，高雄市議員黃文益今在總質詢指出，他接獲陳情關切此事，卻被傳成介入主導，耳語來源即市府局處！他耐不住火氣，要求市府還原真相，並批市府不該甩鍋，讓民意代表當壞人，副市長林欽榮答詢表示，「此案與黃文益無關」，並承諾市府會盡速協商解決。

黃文益今早在湧言會8位議員聯席陪同下，質詢兒22用地案，指當初自己接獲地主陳情，卻被局處傳成議員施壓，要將兒童遊戲場變更為「公共設施保留地」！

他說，兒22用地原本是私人土地，因早年適用三合一規定才畫為公共設施用地。後來「三合一」規定廢除，市府卻無徵收的打算，導致民地被占用逾30年，地主投訴無門、多次提行政訴訟或訴願都被駁回，2020年10月才向他陳情。

黃表示，民眾向他陳情，他依法協調公務機關，但當時無改變的關鍵因素，導致沒有進展。2021年地主自行委託律師向法制局提出大法官釋字第776號解釋，隔年3月經發局以大法官解釋解除三合一管制，地主又申請恢復為公共設施保留地，今年5月市府都委會專案小組審議核准兒22用地為公共設施保留地。

黃文益不滿地說，此案他純粹認為地主的財產權益應受到憲法保障，居民的公園需求也要得到重視，要求市府具體解決，而不是硬拗人民財產供大眾使用，或甩鍋給民意代表當壞人。

高雄副市長林欽榮當場證實，黃文益並未參與都委會會議，也無外聘委員遭關切情事，此事先前已責成養工處向地主協商維持當成公園開放，市府願一年用127萬元承租，但地主希望市府徵收，但價格木達共識才形成僵局。「此案不必等到通盤檢討，市府會以兼顧地主權益與居民需求的個案方式協助處理」。

法制局長王世芳表示，此案原先協調時也認定沒有空間，直到地主援引釋字第776號解釋，認為「永久性的套繪管制」是違反憲法保障人民財產權，才解除三合一管制，讓三塊地回到各自土地的利用。另外，停車場用地早在此之前已透過都市計畫變更為住宅用地，明顯是已解除兒22用地的管制。