屏東典藏逾3千件文物 演武場即日起自明年釋出近50件古寶

屏東文化處典藏文物累積逾3千件，為提升典藏品文化價值與活化推廣，即日起至明年2月14日於演武場展出「古寶挖挖哇」兒童特展，釋出近50件古寶，邀請親子一起來挖寶，認識文物；文化處指出，展區規畫以常民物件為主，包含肚兜、繡花鞋、香包、古錢幣、鎖具及古地契等，用有趣好玩的觀展方式一探前人生活足跡。

文化處指出，此次展區規畫7大主題，包含「錢從哪裡來？」、「房地產的身分證」、「我的小兜兜」、「足下的秘密」、「我的小錢袋」、「鎖到之處 都是寶」、「一包在身 萬家香」等，並結合精選典藏文物的淵源、特色與故事，再透過不同主題的「古代寶箱」，讓學齡兒童能以窺見、密探與藏私等有趣好玩的觀展方式，走入古人私密的世界。

展覽更設有互動體驗，其中為凸顯「香囊」的意涵與工法，現場特別準備艾草等各式香料，讓參觀民眾能領略氣味的神奇召喚力，還有設計「益智遊戲魯班鎖」，讓人跳脫現代常見的喇叭鎖、多段鎖、密碼鎖等，試試古人用木頭製鎖的奧秘。